Nettoyage des fossés : circulation en alternance sur la rue Granier à Pointe-Lebel

Des travaux de nettoyage des fossés entraîneront des entraves à la circulation sur la rue Granier, à Pointe-Lebel, jusqu’à la fin du mois d’août. Les automobilistes devront composer avec une circulation en alternance sur un tronçon de près de 450 mètres lorsque les équipes seront à l’œuvre.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe que des travaux de nettoyage des fossés sont en cours sur la rue Granier, à Pointe-Lebel, entre les numéros civiques 200 et 650.

Du 2 juin au 31 août, une entrave mobile sera en vigueur dans ce secteur. Pendant les interventions, la circulation se fera en alternance sur la chaussée opposée afin de permettre l’exécution sécuritaire des travaux. L’entrave sera toutefois présente uniquement lorsque les équipes seront sur le terrain.

Les travaux sont prévus du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 16 h 30.

Le ministère précise que l’échéancier pourrait être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de diverses contraintes opérationnelles. Les travaux pourraient ainsi être reportés, prolongés ou annulés au besoin.

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence et à consulter régulièrement Québec 511 afin de connaître l’état des entraves et les mises à jour liées au chantier.