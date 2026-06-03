Pointe-Lebel à l’écoute de ses aînés

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Par Morgane Busson 3:30 PM - 3 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Les citoyens de Pointe-Lebel, et surtout les aînés, ont pu exprimer leurs opinions, le 26 mai. Photo iStock

Et si les aînés dessinaient l’avenir de Pointe-Lebel? C’est l’exercice auquel la municipalité a invité les aînés en leur demandant de définir ce qui fait d’une communauté un milieu où il fait bon grandir et vieillir. Le but ? Publier un plan d’action cet automne qui répondra aux besoins exprimés par les citoyens.

Le 26 mai en soirée, tous les résidents de Pointe-Lebel étaient invités à une table de discussion et ont pu exprimer leurs idées sur les services de la municipalité.

« On a eu une vingtaine de personnes, des familles et des personnes âgées, mais on avait déjà consulté 40 personnes de la FADOQ la semaine passée », précise la conseillère municipale, Josée Gagnon.

Tous les commentaires recueillis serviront à la réalisation d’un plan d’action sur trois ans qui sera lancé à l’automne prochain.

D’après Josée Gagnon, une municipalité idéale est une communauté qui favorise les liens sociaux, et qui protège à la fois les jeunes et les aînés. « Prendre soin les uns des autres, je pense que c’est ça la clé », ajoute l’élue.

Plusieurs points ont été abordés pendant les discussions, notamment la sécurité alimentaire, les services disponibles ou encore la difficulté d’entretenir une maison pour les personnes âgées.

« C’est ce qui leur manque, vraiment. Quelqu’un pour pelleter leur balcon, leur pelouse, changer une ampoule, des petits trucs d’entretien et de maintien à domicile », indique Mme Gagnon, satisfaite de la rencontre.

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Morgane Busson

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