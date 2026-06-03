Serge Lepage remet 45 000 $ à Opération Enfant Soleil

Le bénévole de longue date pour Opération Enfant Soleil, Serge Lepage, a remis 45 000 $ à la cause lors du téléthon qui s’est déroulé le 30 mai.

Il s’agit d’une des plus grosses sommes qu’il a récoltée pour l’organisme depuis ses débuts. Le Nord-Côtier se prépare déjà à amasser des fonds pour remettre son chèque l’an prochain. Il cumulera les activités-bénéfice au cours de l’année 2026-2027 pour réunir la plus grosse somme possible au profit des enfants malades.

Rappelons que la 39e édition du Téléthon Enfant Soleil comptait plus de 10 heures de diffusion qui ont permis de mettre en lumière le courage des enfants malades et de récolter des fonds pour les meilleurs soins pédiatriques au Québec.