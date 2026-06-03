Une journée de transactions pour le Drakkar 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:30 AM - 3 juin 2026
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Le Drakkar a procédé à plusieurs transactions.  Photo Kassandra Blais

Plusieurs transactions ont été dévoilées chez le Drakkar de Baie-Comeau le 2 juin, quelques jours avant le début du repêchage de la LHJMQ. 

Le Drakkar a d’abord obtenu l’attaquant Giovanni Collin des Olympiques de Gatineau en retour d’un choix de 7e ronde. 

Il a ensuite conclu la transaction d’Alexis Michaud, avec le Régiment de Terre-Neuve, en accueillant l’attaquant Dominic Pilote dans leurs rangs. 

Le Drakkar a aussi mis la main sur un choix de 8e ronde pour conclure la transaction de Zach Pelletier avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. 

L’équipe a finalement échangé un choix de 4e ronde de 2027 pour la même option pour 2028 avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Le repêchage de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) se tiendra les 5 et 6 juin au Scotiabank Centre de Halifax.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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