Une rampe de mise à l’eau fonctionnelle à Godbout

Les citoyens de la municipalité de Godbout peuvent dorénavant profiter d’une rampe de mise à l’eau fonctionnelle puisque des travaux de réfection ont été réalisés le 20 mai.

« Les travaux sont faits », se réjouit le maire de Godbout, Guy Côté. En effet, huit dalles de béton ont été ajoutées à la rampe de mise à l’eau, pour un total de 32 pieds de long supplémentaires.

D’après le maire, l’ancienne infrastructure n’était pas assez longue. « Il fallait en rajouter parce que la mer montait plus haut que les dalles ». Il raconte que les vagues formaient un creux dans le sable en haut de la rampe de mise à l’eau, la rendant difficile d’accès.

« On a commencé à avoir des mammifères marins à Godbout donc c’est un bel attrait pour les plaisanciers. Les gens ont déjà commencé à l’utiliser, surtout la fin de semaine », fait savoir l’élu.

« À Godbout, il faut avoir accès à la mer », insiste-t-il. Notons que les coûts de la réfection de la rampe de mise à l’eau se sont élevés à près de 300 000 $.