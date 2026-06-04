30 000 $ pour faire rayonner la lecture à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau

L’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau recevra 30 000 $ sur trois ans de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture afin de transformer ses espaces de lecture, enrichir sa bibliothèque et élargir l’accès aux livres pour tous les élèves, y compris ceux de la francisation et du programme d’anglais intensif.

L’école baie-comoise figure parmi les quatre établissements québécois retenus cette année par la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture. Grâce à une contribution de 30 000 $ répartie sur trois ans, l’école pourra réaliser un ambitieux projet visant à développer le goût de la lecture chez les jeunes et à diversifier l’offre littéraire mise à leur disposition.

Le projet, élaboré par les enseignantes Kim Boucher, Michèle Simard et Meggie Savard, se déploiera en trois phases. La première prévoit l’aménagement de coins lecture revitalisés dans les classes afin de rendre les livres encore plus accessibles et attrayants pour les élèves.

L’initiative permettra également aux éducatrices du service de garde, aux orthopédagogues et aux éducatrices spécialisées de se procurer du matériel favorisant l’intégration de la littérature à leurs activités.

« Nous avons également prévu une enveloppe pour inviter des auteurs à l’école dans le but d’agrémenter et diversifier notre Semaine de la lecture et aussi offrir, dans le cadre de celle-ci, des prix aux élèves sous forme de livres », expliquent les trois enseignantes.

Selon elles, cette mesure revêt une importance particulière puisque plusieurs élèves apprécient la lecture, mais n’ont pas toujours la possibilité d’acquérir régulièrement de nouveaux livres. Elles soulignent également la contribution du comité organisateur de la Semaine de la lecture, dont le travail a contribué à la qualité du projet présenté à la Fondation Indigo.

Une bibliothèque enrichie et plus bilingue

La deuxième phase du projet vise la revitalisation de la bibliothèque scolaire ainsi que l’ajout d’une section consacrée à la littérature anglophone. Cette nouveauté profitera notamment aux élèves inscrits au programme d’anglais intensif, mais aussi à l’ensemble des jeunes de l’école.

« Comme nous avons le programme intensif, ce sera agréable pour les élèves d’avoir accès à des livres en anglais, mais nous souhaitons aussi que tous les élèves de l’école puissent emprunter des livres en anglais à la bibliothèque », soulignent Kim Boucher, Michèle Simard et Meggie Savard.

Les élèves du préscolaire pourront eux aussi bénéficier de ces acquisitions. L’enseignante d’anglais Kim Boucher lit déjà des histoires en anglais aux enfants de maternelle afin de les familiariser avec la langue. Les nouveaux ouvrages permettront d’enrichir davantage cette approche.

Les responsables du projet comptent également sur l’expertise de la responsable de la bibliothèque, Sylvie St-Laurent, pour guider leurs achats. « Mme Sylvie pourra faire des suggestions basées sur les goûts et les intérêts des élèves », mentionnent-elles.

Des livres pour mieux refléter la diversité

La troisième phase prévoit l’acquisition de livres destinés à soutenir l’enseignement de différentes matières, notamment Culture et citoyenneté québécoise. Un volet particulier sera consacré à la classe de francisation grâce à l’achat d’ouvrages portant sur diverses cultures.

L’objectif est de permettre aux élèves issus de l’immigration de mieux se reconnaître dans les collections offertes par l’école et de favoriser une représentation plus diversifiée au sein de la bibliothèque.

Un soutien qui va au-delà du financement

En plus de l’aide financière, la Fondation Indigo accompagnera l’école tout au long du projet grâce à un programme de mentorat. Cet accompagnement permettra notamment d’orienter les achats et de répondre à certains besoins particuliers.

« Ils peuvent même nous supporter pour des demandes spéciales. Lorsqu’on n’arrive pas à trouver certains livres, ils peuvent les commander pour nous », souligne Kim Boucher.

L’école Bois-du-Nord devient ainsi la deuxième école du Centre de services scolaire de l’Estuaire à bénéficier d’un soutien de la Fondation Indigo, après l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, qui avait reçu un don de 20 000 $ l’an dernier.

La direction et le personnel de l’établissement se réjouissent de cette aide importante, qui permettra d’offrir aux élèves un environnement encore plus propice à la découverte de la lecture et de la littérature jeunesse.