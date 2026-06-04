CHRONIQUE CHASSE ET PÊCHE | Transport des grands gibiers

Les chasseurs de grands gibiers ont jusqu’au 1er août pour se procurer le permis avec coupon de transport traditionnel, car après, les nouveaux coupons devront être placés dans un sac de plastique pour éviter de les détériorer.

Avec l’achat en ligne des permis sur la plateforme « Mon Dossier Chasse Pêche », le ministère de la Faune propose au chasseur d’imprimer le coupon de transport sur du papier standard, le plastifier, l’insérer dans un sac en plastique refermable, dans un porte-carte en plastique réutilisable et couvrir de ruban adhésif transparent, lequel devra être attaché au gibier prélevé. « Peu importe l’option, il sera obligatoire que coupon et le numéro soient lisibles, intact et fixé à l’animal jusqu’au dépeçage », indique le ministre.

Fini l’achat du permis orignal, cerf et dindon sauvage, auquel était attaché le coupon de transport. Le permis pourra être conservé sur un téléphone mobile ou imprimé, mais doit pouvoir être présenté à un Agent de protection de la faune sur demande. Et aucune signature n’est désormais requise.

Payer autant avoir moins

« Le ministère renvoie ses responsabilités aux chasseurs, qui devront utiliser le système numérique, et s’imposer de nouvelles façons de faire. Mais le prix des permis de chasse ne diminue pas. Les chasseurs vont payer autant, pour avoir moins », commente le collègue du Journal de Québec, Julien Cabana.

Ce virage numérique ne vient pas sans compliquer la vie es chasseurs de certaines régions qui n’ont pas le signal Internet, ou qui ne sont pas familiers avec l’achat en ligne. Qu’à cela ne tienne, un franchisé spécialisé a appris du ministère, qu’à partir du 1er août, un client pourra acheter un permis dans son magasin, via la « Plateforme des marchands », qui leur exclusive. Le marchand pourra acheter le permis du chasseur, utiliser sa carte de crédit, son identité et son mot de passe pour accéder à son « Dossier Chasse Pêche », ou le créer. Tout ça aux frais du marchand qui fournit temps, ordinateur, imprimante, encre et papier. Le ministère m’a dit de charger ces frais au client. Incroyable, à la chasse au Québec, on n’avance pas, on recule ».

Le marchand est perdant!

En vendant un permis, le marchand autorisé touchait 25% de commission. En plus de perdre cette ristourne, en achetant son permis ligne, le chasseur n’aura pas à se rendre à la boutique où il en profitait pour acheter d’autres articles reliés à son sport.

Pourquoi le ministère n’a pas investi pour rajeunir le système existant plutôt que de refiler ses responsabilités aux chasseurs ? Les possibilités de braconnage seront plus faciles avec le coupon papier. Un individu mal intentionné pourrait faire des copies d’un coupon de transport et en opposer un sur un gibier plus panaché, ciblé après le précédent, plus petit ! On n’arrête pas le progrès numérique !

Fête de la pêche, pêcher sans permis, c’est permis!

La 26e Fête de la pêche se tiendra du 5 au 7 juin 2026 partout à travers la province, et les québécois; peu importe leur âge, pêchent sans permis provincial; sur tous les plans d’eau, sauf le saumon de l’Atlantique.

Sur la Côte-Nord, des municipalités, et des territoires fauniques sous gestion; zecs, réserves et parcs de la SÉPAQ, organisent des activités spécifiques.

Dans la Réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles, les droits d’accès sont offerts aux adultes accompagnés d’un jeune de moins de 18 ans. Les lacs Quatre Lieues et Walker sont privilégiés.

L’enregistrement est obligatoire pour obtenir les droits d’accès gratuits, à l’accueil du lac Walker ou au pavillon de la rivière aux Rochers. Les amateurs valident les activités auprès de la réserve au 418 766-2524. La Ville de Baie-Comeau, la Fondation de la faune et l’Association des Chasseurs et Pêcheurs Manic-Outardes, organisent une journée d’initiation et de pêche familiale au lac Leven.

Les zecs participent activement à la Fête de la pêche. « Venez lancer votre ligne dans nos plans d’eau et célébrez votre passion avec d’autres pêcheurs », invite le président de ZECs-Québec, Guillaume Ouellet. Voir les activités en ligne à reseauzec.com/fete-de-la-peche-dans-les-zecs.