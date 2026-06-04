CHRONIQUE | Quand le manque de sommeil influence ton assiette

La dernière fois, on a exploré ensemble tout ce qui se passe dans ton corps pendant le sommeil profond. On a vu à quel point la nuit devient un espace actif, essentiel à ton équilibre, à ton immunité et à ta capacité de récupération.

Mais le sommeil ne transforme pas seulement ce qui se passe à l’intérieur de ton corps pendant la nuit. Il influence aussi tes réactions et les choix que tu fais le lendemain, souvent de façon beaucoup plus subtile qu’on l’imagine.

Tu l’as sûrement déjà remarqué. Après une mauvaise nuit, tout semble demander plus d’effort. Ton humeur est plus fragile, la concentration moins stable. Et rapidement, le corps cherche une solution simple pour compenser.

C’est là que l’alimentation entre souvent en jeu.

Quand tu es fatigué·e, ton organisme cherche naturellement des sources d’énergie rapides. Les aliments très sucrés ou ultra-transformés deviennent alors plus attirants, parce qu’ils procurent un effet réconfort immédiat, un boost instantané. Un café de plus. Une viennoiserie prise sur le pouce. Une envie plus forte de grignoter en après-midi.

Le véritable besoin, pourtant, c’est souvent le repos. Mais ce besoin est facilement comblé, inconsciemment, par l’énergie apportée par la nourriture. Et ce réflexe est profondément humain. Ton corps essaie simplement de compenser.

Le problème, c’est que cette énergie rapide ne dure pas longtemps. Elle crée souvent des montagnes russes : un petit regain d’énergie suivi d’une autre baisse, parfois encore plus marquée. Plus la journée avance, plus la fatigue peut amplifier les envies impulsives, tant que le véritable besoin n’est pas comblé.

Ce cercle-là, beaucoup de gens le vivent sans toujours faire le lien avec le sommeil.

Parce qu’on pense souvent que l’alimentation repose uniquement sur la volonté ou la discipline. Pourtant, lorsqu’on manque de sommeil, certaines hormones liées à l’appétit et à la satiété se dérèglent aussi, et le corps est davantage attiré par ce qui semble énergisant, rapidement.

Autrement dit, ce n’est pas seulement une question de motivation. C’est aussi une question de physiologie.

À l’inverse, après une nuit réparatrice, quelque chose change naturellement. L’esprit devient plus clair. Le corps retrouve une forme de stabilité. Tu as davantage accès à cette sensation d’ancrage dont on parlait dans la chronique précédente. Et à partir de là, les choix du quotidien demandent souvent moins d’effort.

Quand tu es reposé·e, il devient plus facile d’écouter tes vrais besoins. Tu prends davantage le temps de manger. Tu ressens mieux les signaux de faim et de satiété. Tu as plus d’énergie pour cuisiner, plus de présence pour choisir ce qui va réellement nourrir ton corps au lieu de simplement le stimuler de façon temporaire.

Et surtout, tu retrouves cette capacité précieuse à penser plus loin que l’instant présent. Parce qu’au fond, bien manger ne sert pas seulement à calmer la faim immédiate. Cela influence ton énergie, ton humeur, ta concentration, ton système immunitaire et même la qualité de ton sommeil suivant.

Tout est lié.

Le sommeil soutient tes choix alimentaires. Et tes choix alimentaires influencent ensuite la façon dont ton corps récupère et se régénère.

Il y aura toujours des journées plus courtes, des nuits plus difficiles, des moments où le corps demandera davantage de réconfort. Et c’est correct. L’idée, c’est surtout de développer un regard plus doux et plus conscient sur ce que ton corps essaie de te dire.

Alors avant de te juger pour certains choix alimentaires, ça peut valoir la peine de te poser une autre question : qu’est-ce que mon corps essaie réellement de me dire ? Quel est le véritable besoin à combler ?

Souvent, la réponse change complètement la façon de prendre soin de soi. Les choix alimentaires deviennent alors plus clairs, parce qu’ils se détachent de l’envie immédiate.

Alors ce soir, prépare doucement ton moment d’aller au lit avec intention. Parce que pendant la nuit, ton corps accomplit un travail colossal pour ton bien-être. Et ce travail influence aussi la façon dont tu prendras soin de toi, demain.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.