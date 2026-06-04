Des travaux de rinçage du réseau d’aqueduc à Ragueneau et Chute-aux-Outardes

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Par Morgane Busson 2:39 PM - 4 juin 2026 Initiative de journalisme local
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L’eau reste potable même lorsqu’elle change d’apparence. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les municipalités de Ragueneau et Chute-aux-Outardes procèdent actuellement au nettoyage actuel du réseau d’aqueduc. L’opération devrait se terminer dans quelques semaines.

Comme chaque année, la vitesse de circulation de l’eau va être augmentée et évacuée par les bornes-fontaines.

« Il peut y avoir une baisse temporaire de la pression d’eau, accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre, d’une eau brouillée ou de particules. Ces effets sont temporaires et sans danger : l’eau demeure potable en tout temps », précise la directrice des travaux publics des deux municipalités, Christine Côté.

Les deux municipalités ont partagé quelques conseils sur leurs pages Facebook :

— Toujours vérifier la couleur de l’eau avant tout usage : si possible, planifiez votre lessive le soir ou la fin de semaine durant l’opération.

— Si l’eau est colorée, ouvrez vos robinets d’eau froide jusqu’à ce que l’eau redevienne claire. Cela devrait prendre environ une minute.

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Morgane Busson

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