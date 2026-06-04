Gala d’excellence du RSEQ : sept distinctions pour les élèves-athlètes de l’Estuaire

Les élèves-athlètes et les établissements du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont récolté près de la moitié des honneurs remis lors du Gala d’excellence annuel du RSEQ Côte-Nord. Sept des 15 prix décernés ont été attribués à des représentants du territoire, soulignant leur réussite scolaire, leur engagement sportif et leur persévérance.

Le CSS de l’Estuaire s’est particulièrement illustré lors du Gala d’excellence annuel du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Côte-Nord, tenu le 22 mai à l’agora du Centre récréatif, éducatif et culturel de Port-Cartier.

Parmi les lauréats du primaire, Laurie Dufour et Thomas Laurencelle, de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, ont respectivement reçu les titres d’Élève féminine et Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études. Dans cette même catégorie, Eva Leonard et Victor Dion, de l’école St-Luc de Forestville, figuraient parmi les finalistes.

Au secondaire, la polyvalente des Rivières de Forestville a connu une soirée particulièrement fructueuse avec quatre distinctions.

Gabrielle Gagnon et Jean-Michel Hovington ont été récompensés pour leur persévérance académique et sportive, tandis que Laurianne Chiasson et Nicolas Perron ont obtenu les titres d’Élève féminine et Élève masculin de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études.

D’autres élèves de l’établissement forestvillois se sont aussi démarqués. Félix Poirier était finaliste dans la catégorie soulignant la contribution au développement d’un mode de vie sain et actif, alors que Walter Bernard figurait parmi les candidats au prix Coup de cœur du secondaire, remis par le jury pour l’ensemble du parcours des élèves en nomination.

Sur le plan collectif, l’école Monseigneur-Bélanger de Baie-Comeau a remporté le titre d’École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. L’enseignant d’éducation physique Éric Poirier a reçu le prix au nom de l’établissement.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a profité de l’occasion pour féliciter l’ensemble des élèves-athlètes honorés ainsi que les finalistes des différentes catégories.

L’organisation a également tenu à souligner l’apport des membres du personnel, des entraîneurs, des bénévoles et des nombreux adultes qui ont accompagné les jeunes tout au long de l’année scolaire dans les activités sportives coordonnées par le RSEQ Côte-Nord.

Les gagnants en photos

Gabrielle Gagnon a été récompensée pour sa persévérance académique et sportive. Photo CSS de l’Estuaire

Jean-Michel Hovington de la polyvalente des Rivières à Forestville a été récompensé pour sa persévérance académique et sportive. Photo CSS de l’Estuaire

Laurianne Chiasson de Forestville a été nommée Élève féminine de secondaire 5 ayant le mieux concilié le sport et les études. Gala RSEQ Côte-Nord 2026 Photo CSS de l’Estuaire

Le Forestvillois Nicolas Perron a remporté dans la catégorie Élève masculin de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études. Photo CSS de l’Estuaire