Gala d’excellence du RSEQ : sept distinctions pour les élèves-athlètes de l’Estuaire

Par Johannie Gaudreault 3:30 PM - 4 juin 2026
Temps de lecture :

Laurie Dufour et Thomas Laurencelle, de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, ont respectivement reçu les titres d’Élève féminine et Élève masculin de 6e  année ayant le mieux concilié le sport et les études.  Photo CSS de l’Estuaire

Les élèves-athlètes et les établissements du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont récolté près de la moitié des honneurs remis lors du Gala d’excellence annuel du RSEQ Côte-Nord. Sept des 15 prix décernés ont été attribués à des représentants du territoire, soulignant leur réussite scolaire, leur engagement sportif et leur persévérance.

Le CSS de l’Estuaire s’est particulièrement illustré lors du Gala d’excellence annuel du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Côte-Nord, tenu le 22 mai à l’agora du Centre récréatif, éducatif et culturel de Port-Cartier. 

Parmi les lauréats du primaire, Laurie Dufour et Thomas Laurencelle, de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, ont respectivement reçu les titres d’Élève féminine et Élève masculin de 6année ayant le mieux concilié le sport et les études. Dans cette même catégorie, Eva Leonard et Victor Dion, de l’école St-Luc de Forestville, figuraient parmi les finalistes.

Au secondaire, la polyvalente des Rivières de Forestville a connu une soirée particulièrement fructueuse avec quatre distinctions.

Gabrielle Gagnon et Jean-Michel Hovington ont été récompensés pour leur persévérance académique et sportive, tandis que Laurianne Chiasson et Nicolas Perron ont obtenu les titres d’Élève féminine et Élève masculin de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études.

D’autres élèves de l’établissement forestvillois se sont aussi démarqués. Félix Poirier était finaliste dans la catégorie soulignant la contribution au développement d’un mode de vie sain et actif, alors que Walter Bernard figurait parmi les candidats au prix Coup de cœur du secondaire, remis par le jury pour l’ensemble du parcours des élèves en nomination.

Sur le plan collectif, l’école Monseigneur-Bélanger de Baie-Comeau a remporté le titre d’École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. L’enseignant d’éducation physique Éric Poirier a reçu le prix au nom de l’établissement.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a profité de l’occasion pour féliciter l’ensemble des élèves-athlètes honorés ainsi que les finalistes des différentes catégories.

L’organisation a également tenu à souligner l’apport des membres du personnel, des entraîneurs, des bénévoles et des nombreux adultes qui ont accompagné les jeunes tout au long de l’année scolaire dans les activités sportives coordonnées par le RSEQ Côte-Nord.

Les gagnants en photos

Gabrielle Gagnon a été récompensée pour sa persévérance académique et sportive. Photo CSS de l’Estuaire

Jean-Michel Hovington de la polyvalente des Rivières à Forestville a été récompensé pour sa persévérance académique et sportive. Photo CSS de l’Estuaire

Laurianne Chiasson de Forestville a été nommée Élève féminine de secondaire 5 ayant le mieux concilié le sport et les études. Gala RSEQ Côte-Nord 2026 Photo CSS de l’Estuaire

Le Forestvillois Nicolas Perron a remporté dans la catégorie Élève masculin de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études. Photo CSS de l’Estuaire

L’école Monseigneur-Bélanger de Baie-Comeau a remporté le titre d’École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. L’enseignant d’éducation physique Éric Poirier a reçu le prix au nom de l’établissement. Photo CSS de l’Estuaire

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Premières Nations Santé Société

Enseignants d’innu-aimun recherchés au CISSS de la Côte-Nord

Actualité Économie

Six femmes d’affaires nord-côtières, un seul cap

Actualité

Des travaux de rinçage du réseau d’aqueduc à Ragueneau et Chute-aux-Outardes

Lire également

Actualité Premières Nations Santé Société

Enseignants d’innu-aimun recherchés au CISSS de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Économie

Six femmes d’affaires nord-côtières, un seul cap

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 juin 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours fête des Pères

Se termine le 16 juin 2026 Participer