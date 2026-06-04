Nom du bateau de la traverse Rimouski-Forestville : voici les sept choix retenus

Par Renaud Cyr 1:18 PM - 4 juin 2026
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Le navire réservé pour la relance de la Traverse Rimouski-Forestville. Photo courtoisie

Sept noms ont été retenus pour nommer le bateau qui fera le lien entre Rimouski et Forestville, mais un seul sera étampé sur le bateau. À vous de choisir!

Plus tôt ce mois-ci, les Industries Rilec de Rimouski qui portent le projet de relance de la traverse entre Rimouski et Forestville ont demandé aux internautes de trouver un nom pour le bateau qui va faire le lien entre les deux municipalités.

Visiblement les internautes se sont fait aller le clavier, puisque 430 propositions ont été soumises.

Après analyse de ces suggestions sept ont été retenues, et les internautes pourront se prononcer par vote sur celle qui sera finale.

Voici les noms qui vous sont proposés :

Hilaire Journault

Bôrea

St-Barnabé II

Benthos

Magtogoek

Nordet 

Boréale Évolution

La date limite pour voter est le 8 juin.

La participation du public « contribuera à identifier le nom qui représentera le mieux notre territoire, notre histoire maritime et le lien unique qui unit les deux rives du Saint-Laurent », ont fait savoir les Industries Rilec.

Renaud Cyr

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