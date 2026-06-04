Pointe-Lebel se prépare à célébrer la Fête nationale

Les citoyens de Pointe-Lebel sont invités à se rassembler le 23 juin pour célébrer la Fête nationale lors d’un événement festif et rassembleur organisé par le Comité des loisirs de Pointe-Lebel, en collaboration avec la Municipalité de Pointe-Lebel.

Les célébrations se dérouleront à la salle communautaire Clarence Lefrançois, située au 830, rue Granier. La programmation mettra en valeur la culture et l’identité québécoises à travers diverses activités destinées à un public de tout âge.

Les festivités débuteront à 18 h avec l’ouverture du site. Au programme : hommage à Guy Lafleur, prestation d’un jeune artiste de 15 ans, jeux et activités et bien d’autres choses.

Le point culminant des festivités est prévu à 22 h 30 avec un spectacle de feux d’artifice qui illuminera le ciel de Pointe-Lebel avant la fermeture du site à 23 h.

« C’est avant tout un moment unique de se rassembler et d’exprimer notre fierté », soulignent les organisateurs, qui espèrent voir de nombreux citoyens participer à cette édition 2026 de la Fête nationale.

L’activité est gratuite et ouverte à tous grâce au soutien du gouvernement du Québec ainsi qu’à l’implication de nombreux bénévoles et partenaires locaux.