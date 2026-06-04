Transaction : le Drakkar obtient un joueur des Saguenéens 

Le Drakkar de Baie-Comeau obtient l’attaquant Thomas Desruisseaux, dans une transaction avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Ce mouvement conclut la transaction liée à l’échange de Lucas Beckman, en décembre.

L’attaquant de 20 ans rejoint donc le navire de Baie-Comeau, après trois ans et demi à Chicoutimi.

Les Saguenéens ont aussi commencé des transactions. Ils ont échangé Maxim Schäfer aux Eagles de Cap Breton. Il se pourrait que les Bleus procèdent à d’autres échanges avec Cap Breton, comme Lucas Beckman, selon les rumeurs relayées par QMJHL News.

Rappelons que le repêchage LHJMQ se tient les 5 et 6 juin.