Champion Iron en route vers un projet de 4 G$

D’ici la fin de l’année, l’avenir sera scellé pour le projet Kami, à la frontière du Québec et du Labrador. Champion Iron et ses partenaires japonais espèrent y exploiter une mine de fer à haute pureté, à raison de 9 millions de tonnes par année.

L’étude de faisabilité définitive est attendue d’ici la fin de 2026, pour le projet Kami. Elle viendra guider Champion Iron (51 %) et ses partenaires japonais Nippon Steel Corporation (30 %) et Sojitz Corporation (19 %) vers une décision finale d’investissement.

Parallèlement, les démarches d’obtention de permis se poursuivent.

Le contexte pour cet important projet se présente plutôt favorablement, selon les prévisions du gouvernement du Québec.

Les changements technologiques dans l’industrie de l’acier et le virage vers les fours à réduction directe entraineront une forte demande pour le fer de haute pureté, voire même une pénurie. Les mines de la fosse du Labrador seraient parmi les mieux positionnées au monde pour répondre à cette demande, a fait valoir Steve Boulet, expert dans l’analyse des impacts économiques de la direction des politiques minières, au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Les infrastructures énergétiques mondiales vont exiger près de 3 milliards de tonnes d’acier d’ici 2050, et l’intérêt pour l’acier vert continuera de provoquer une hausse de la demande du fer de haute pureté, a-t-il prédit début avril, lors d’une présentation à l’État du fer.

François Lavoie, vice-président sénior, ventes, marketing technique et développement de produits chez Minerai de fer Québec, filiale de Champion Iron, confirme que son organisation fait la même analyse.

« Lorsqu’on considère la quantité de fer de haute pureté actuellement disponible sur le marché, et qu’on regarde les projets d’extraction qui ont été annoncés, on peut évaluer la quantité qui sera disponible dans les prochaines années », explique M. Lavoie.

Traditionnellement, l’acier se fabrique dans des hauts fourneaux qui ont besoin de minerai de fer traditionnel. Ce processus est polluant, et l’industrie sidérurgique se tourne actuellement vers les fours à réduction directe (DRI), afin de diminuer ses émissions.

Ces nouveaux équipements changent les exigences en termes de matières premières : le DRI nécessite un minerai de fer de qualité supérieure, ce qui modifie les chaînes d’approvisionnement mondiales et avantage les producteurs capables de fournir le fer de haute pureté.

« Quand on considère le nombre de fours de réduction directe qui se construisent en ce moment, on constate un déséquilibre. Ces nouveaux fours vont nécessiter beaucoup de fer de haute pureté », dit-il.

Les infrastructures : le nerf de la guerre

Un des principaux défis que rencontre le projet de 4 milliards de dollars est au niveau des infrastructures.

« Pour que Kami voie le jour, il va falloir s’assurer qu’il y ait une ligne de transmission électrique qui puisse distribuer la puissance nécessaire, tant aux projets qui opèrent déjà du côté du Labrador, de Labrador Ouest, que pour les projets à venir », a fait savoir Noémie Prégent-Charlebois, directrice principale des communications et affaires gouvernementales, chez Minerai de fer Québec. « À l’heure actuelle, la région est vraiment très limitée au niveau de son développement, parce qu’il n’y a plus de puissance énergétique. »

En entrevue avec l’ÉconomiQ, Mme Prégent-Charlebois a toutefois souligné que les signaux envoyés par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à ce niveau sont « très clairs » et « très forts », à savoir que l’on souhaite donner les moyens énergétiques de se développer aux minières du secteur.

Le projet de ligne transport d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador est évalué à 2 milliards de dollars. Une ligne de 735 kilovolts viendrait relier le complexe hydroélectrique de Churchill Falls, à un nouveau poste de transformation à Wabush.

Les analyses pour ce projet se poursuivent. Une décision est aussi attendue d’ici la fin de l’année.

« C’est une infrastructure qui va être essentielle pour que le projet [Kami] puisse aller de l’avant », a affirmé Mme Prégent-Charlebois.

Le projet Horizon 7 de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) viendrait aussi répondre à un besoin d’infrastructures, pour assurer la faisabilité du projet Kami. Sur les 20 millions de tonnes de capacité de transbordement supplémentaire que vise la SFPPN, neuf iraient à Kami.

Stratégie des gouvernements

En début d’année, Québec a présenté sa Stratégie pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Une enveloppe de 88 M$ pour favoriser le développement de projets accompagnait la vision dévoilée.

Pour Minerai de Fer Québec, il s’agit d’un autre signal fort pour favoriser la réalisation de ses projets. Lorsque le fer de haute pureté a été ajouté à la liste des minéraux critiques par le Québec et le Canada, ça a été un tournant clair dans l’entente entre Champion et ses partenaires japonais, indique la minière.

« Ça a été vraiment un signal clair de soutien qui a contribué au partenariat qu’on a établi avec Nippon et Sojitz », a assuré Mme Prégent-Charlebois.

L’industrie du fer au Québec en chiffres

4 mines actives

8 projets miniers en développement

1/3 du PIB de la Côte-Nord (+de 3 G$)

50 % des redevances versées au gouvernement provincial entre 2020 et 2024

11 000 emplois directs, indirects et induits

– Avec Emy-Jane Déry