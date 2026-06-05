Déversement : circulation en alternance sur la 389

Par Karianne Nepton-Philippe 9:37 PM - 5 juin 2026
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La route 389.  Photo Karianne Nepton-Philippe

La circulation est actuellement en alternance sur la route 389, au km 50, en raison d’un déversement sur la chaussée. 

C’est l’information que partage Québec 511 dès 21 h 15 le 5 juin. 

La durée de cette alerte est indéterminée. Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence dans le secteur. 

Notons que plusieurs sorties de route ont été remarquées dans les derniers jours. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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