L’équipe Mon Vélo/Débosselage d’Auteuil amorce sa saison en force

Par Anne-Sophie Paquet-T. 3:00 PM - 5 juin 2026
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Les athlètes baie-comois ont amorcé leur saison 2026 sur les sentiers techniques du Mont-Bellevue, à Sherbrooke. Photo Mon Vélo/Débosselage d'Auteuil

La saison 2026 de vélo de montagne est officiellement lancée et les représentants de l’équipe Mon Vélo/Débosselage d’Auteuil de Baie-Comeau n’ont pas tardé à se faire remarquer.

Tenue les 30 et 31 mai au Mont-Bellevue de Sherbrooke, la première étape de la Coupe Québec servait également de deuxième tranche de la Coupe Canada pour les catégories cadets, juniors experts et élites.

Plus de 1 000 athlètes ont pris part à l’événement organisé par le Club Dalbix, qui comprenait une épreuve de cross-country court (XCC) disputée samedi et un cross-country olympique (XCO) présenté dimanche.

Parmi les performances à souligner, Léon Bernier a connu un excellent début de saison à sa première année chez les cadets (U17).

Malgré des départs en fond de grille dans un peloton de plus de 60 coureurs, il a réussi à se hisser parmi les 20 premiers au XCC avant de terminer 10e au XCO après une impressionnante remontée sur le parcours technique du Mont-Bellevue.

Chez les cadettes, Anaïs Bélanger a obtenu une quatrième place samedi et une sixième dimanche. En catégorie junior, Élisabeth Martin a raté de peu le top 10 au XCC avant de prendre le 10e rang au XCO.

Rappelons qu’elle avait déjà récolté une médaille de bronze au XCC et une quatrième place au XCO lors de la première tranche de la Coupe Canada disputée en mars à Langford, en Colombie-Britannique.

Du côté des seniors experts, Rudy Brochu a remporté l’épreuve de XCO chez les 45 à 54 ans. Guillaume Lévesque a quant à lui amorcé sa saison avec une quatrième place au XCC et une troisième au XCO.

À sa première compétition chez les seniors experts, Thomas Martin est monté sur la deuxième marche du podium dimanche.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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