Repêchage LHJMQ : deux autres choix de 1re ronde vont au Drakkar 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:47 PM - 5 juin 2026
Temps de lecture :

Le Drakkar sélectionne le gardien Nathan Boulanger avec le tout dernier choix de la première ronde. Photo Facebook (Drakkar de Baie-Comeau)

Le Drakkar de Baie-Comeau a obtenu de nouveaux choix dans le repêchage de la LHJMQ 2026, dont le 17e et le 18e choix de la première ronde. Il respectivement sélectionné Enzo Roy et Nathan Boulanger. 

Enzo Roy est originaire de Lévis. Le défenseur de 5’9” et 148 livres provient des Chevaliers de Lévis. 

Le Drakkar a ensuite choisi un gardien de but, Nathan Boulanger (6 pieds et 143 livres). 

Cinq transactions

Tout d’abord, le Drakkar a obtenu le 17e choix dans une séquence qui a fait du bien du chemin. 

Tout part du 14e choix qui a été prisé lors de la première ronde. 

Plus de 20 minutes après l’annonce de ce choix, que Victoriaville avait cédé à Saint-Jean, quatre autres transactions ont eu lieu. 

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont transigé avec les Remparts de Québec. Ceux-ci ont ensuite fait des échanges avec les Saguenéens de Chicoutimi. 

De Chicoutimi, le choix est ensuite passé au Drakkar de Baie-Comeau avant de terminer là où il avait commencé, soit à Saint-Jean. 

Deux de suite 

Le 18e et dernier choix de la première ronde a été échangé à Baie-Comeau, par Rimouski. 

Cela marque donc la fin de la première ronde du repêchage de la LHJMQ. La suite reprendra demain à 9 h. 

À lire aussi : 

Repêchage LHJMQ : le Drakkar fait son premier choix 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité

Déversement : circulation en alternance sur la 389

Actualité Drakkar Sport

Repêchage LHJMQ : le Drakkar fait son premier choix 

Actualité Environnement

Les feux à ciel ouvert de nouveau permis sur la Côte-Nord

Lire également

Actualité

Déversement : circulation en alternance sur la 389

Consulter la nouvelle
Actualité Drakkar Sport

Repêchage LHJMQ : le Drakkar fait son premier choix 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 juin 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours fête des Pères

Se termine le 16 juin 2026 Participer