Repêchage LHJMQ : deux autres choix de 1re ronde vont au Drakkar 

Le Drakkar de Baie-Comeau a obtenu de nouveaux choix dans le repêchage de la LHJMQ 2026, dont le 17e et le 18e choix de la première ronde. Il respectivement sélectionné Enzo Roy et Nathan Boulanger.

Enzo Roy est originaire de Lévis. Le défenseur de 5’9” et 148 livres provient des Chevaliers de Lévis.

Le Drakkar a ensuite choisi un gardien de but, Nathan Boulanger (6 pieds et 143 livres).

Cinq transactions

Tout d’abord, le Drakkar a obtenu le 17e choix dans une séquence qui a fait du bien du chemin.

Tout part du 14e choix qui a été prisé lors de la première ronde.

Plus de 20 minutes après l’annonce de ce choix, que Victoriaville avait cédé à Saint-Jean, quatre autres transactions ont eu lieu.

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont transigé avec les Remparts de Québec. Ceux-ci ont ensuite fait des échanges avec les Saguenéens de Chicoutimi.

De Chicoutimi, le choix est ensuite passé au Drakkar de Baie-Comeau avant de terminer là où il avait commencé, soit à Saint-Jean.

Deux de suite

Le 18e et dernier choix de la première ronde a été échangé à Baie-Comeau, par Rimouski.

Cela marque donc la fin de la première ronde du repêchage de la LHJMQ. La suite reprendra demain à 9 h.

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