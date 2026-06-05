Trois jours pour pêcher sans permis partout au Québec

Du 5 au 7 juin, les Québécois pourront profiter de la 26e édition de la Fête de la pêche et s’initier gratuitement à cette activité de plein air. Sur la Côte-Nord, cinq activités sont prévues, notamment à Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles et Sacré-Cœur.

Durant ces trois journées, il sera possible de pêcher sans permis partout au Québec, à l’exception du saumon atlantique, tout en respectant la réglementation en vigueur.

Organisée en collaboration avec la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, cette célébration annuelle vise à faire découvrir la pêche au plus grand nombre. Près de 200 organismes proposeront gratuitement des activités d’initiation à travers la province, sans inscription préalable.

La ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, souligne l’importance de cet événement pour favoriser le contact avec la nature.

« La pêche est une belle façon de se rassembler, de profiter du plein air et de rappeler l’importance de protéger nos milieux naturels. J’invite les Québécois à profiter des activités offertes partout au Québec, tout comme moi, pour découvrir ou redécouvrir cette activité emblématique à l’occasion de la Fête de la pêche. »

L’événement met également l’accent sur la relève grâce au programme Pêche en herbe, destiné aux jeunes de 6 à 17 ans. Les participants peuvent s’initier gratuitement à une pratique sécuritaire et éthique de la pêche, tout en découvrant la biologie des poissons et l’importance de la protection des milieux naturels.

Les activités offertes dans le cadre de ce programme permettent aussi aux jeunes inscrits d’obtenir un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans inclusivement. Le programme est offert par la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Pour le député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour le volet des pêcheries, Stéphane Sainte-Croix, la Fête de la pêche constitue un moyen privilégié de transmettre cette tradition aux nouvelles générations.

« La pêche fait partie de notre patrimoine et occupe une place importante dans la vie de nombreuses communautés partout au Québec. La Fête de la pêche est une occasion privilégiée de transmettre cette passion à la relève, de découvrir nos plans d’eau et de mieux comprendre la richesse des ressources qui nous entourent », dit-il.

La Fête de la pêche attire annuellement près de 70 000 participants à travers le Québec. La pêche compte plus de 695 000 adeptes dans la province et génère des retombées économiques évaluées à environ 1,3 milliard de dollars chaque année.

Les participants sont également invités à partager leurs expériences sur la page Facebook officielle de l’événement.