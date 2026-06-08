Accès nature : laissez-passer à rabais pour les parcs du Québec

Le programme Accès nature est renouvelé pour deux ans et permettra à des milliers de Québécois d’avoir accès gratuitement, ou à moindre coût, à une multitude de parcs régionaux et nationaux québécois.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé le 8 juin un investissement de 3,4 millions $ sur deux ans pour le renouvellement de la mesure Accès nature.

L’objectif d’Accès nature est « d’offrir davantage d’occasions de bouger en nature aux Québécois, plus particulièrement aux populations vulnérables (personnes handicapées, personnes à faible revenu), aux jeunes et aux nouveaux arrivants ».

Cette mesure est complémentaire à Destination nature pour tous ! du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Dans ce cadre, le MELCCFP assume les coûts de transport pour des groupes scolaires et communautaires.

La mesure Accès nature accorde une aide financière de 2 550 000 $ sur deux ans à la Sépaq pour soutenir l’accès aux parcs nationaux du réseau en offrant, entre autres, un rabais de 30 % sur un total de 96 001 cartes annuelles.

À noter qu’un premier lot de 57 478 de ces cartes valides pour un an sera offert à la population à partir du 10 juin. Les autres cartes seront mises envente à l’automne 2027. Les cartes donnent un accès illimité à l’ensemble des parcs nationaux du Québec gérés par la Sépaq. Cette initiative fait passer le coût de la carte annuelle de 93 $ à 65,10 $.

Accès nature prévoit également l’attribution d’une aide financière maximale de 850 000 $ sur deux ans à l’Association des parcs régionaux du Québec (Parq) afin de permettre à l’ensemble de la population d’obtenir l’admission gratuite à la majorité des parcs régionaux accrédités, ce qui représente environ 55 000 accès journaliers.

Plus de 400 groupes scolaires ou communautaires pourront être accueillis chaque année dans l’un des parcs participants.