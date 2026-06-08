Début du procès de Claude Doiron

Par Nelson Sergerie 4:40 PM - 8 juin 2026 Initiative de journalisme local
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L'ex-porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron. Photo Dominique Fortier

Le procès de l’ex-porte-parole de la Sûreté du Québec dans l’Est-du-Québec, Claude Doiron, s’est ouvert aujourd’hui au palais de justice de Percé.

L’homme maintenant âgé de 63 ans fait face à trois chefs d’accusation d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une personne mineure de moins de 14 ans. Les faits reprochés seraient survenus entre le 1er mai et le 30 septembre 1988 à Cloridorme, en Gaspésie.

Après avoir réglé des éléments liés à la gestion du procès, la Couronne a fait entendre deux témoins à l’ouverture, soit un enquêteur de la Sûreté du Québec en cybercriminalité et la plaignante, qu’on ne peut identifier en raison d’une ordonnance de non-publication.

La défense prévoit pour sa part faire entendre sept témoins au cours des deux semaines réservées pour la tenue du procès, qui se déroule devant un juge seul, à savoir Pierre Lortie. Le tribunal ne prévoit pas rendre une décision sur le banc et envisage un verdict en octobre.

Claude Doiron avait été arrêté à Québec en juin 2023, quelques jours avant sa retraite. L’ex-porte-parole n’était pas à l’emploi de la Sûreté du Québec au moment des faits allégués.

Nelson Sergerie

Initiative de journalisme local

Dès sa tendre enfance, Nelson Sergerie savait qu’il ferait de la radio. Bercé par des monuments de la radio de la région de Québec, il... Lire la suite

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