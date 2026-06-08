Des effluves de ribs au Festi-Grîles de la Côte-Nord

Il y aura du foodtruck au pied carré sur le site du Vieux-Quai de Sept-Îles à la mi-août pour le Festi-GrÎles de la Côte-Nord. Un trois jours qui sera aussi animé par des spectacles de musique et des jeux gonflables, accessibles gracieusement à la population.

Quelque trente camions de rue seront du Festi-Grîles, de quoi nourrir matin, midi et soir les festivaliers, tout en s’assurant de leur hydratation.

La plupart en seront à une première visite sur la Côte-Nord. En termes d’ampleur, c’est aussi une première dans la région avec autant de concessions alimentaires.

Parmi eux, six du RibFest, dont quatre surdimensionnés.

Jamais un événement n’a attiré autant de foodtruck sur la Côte-Nord, souligne le président de l’événement, Hugo Rossignol.

« On a le Thaïzone qui va être là, on a les Churros aussi, on a des messieurs qui font de la pizza qui descendent de Montréal, on a Saucisses et Saucissons de Mont-Tremblant. On a beaucoup, beaucoup de gens qui s’en viennent à Sept-Îles », a-t-il renchéri.

Ça sentira donc la viande fumée à des milles à la ronde autour du Vieux-Quai du 14 au 16 août.

Gratuit!

L’entrée sur le site sera gratuite, que ce soit pour les spectacles de musique d’artistes nord-côtiers, notamment Projet X, StrutR, Amperage et Turbo Mariné.

Les enfants trouveront leur compte avec les jeux gonflables.

« On réussit vraiment avec tous nos commanditaires et nos supporteurs à offrir quelque chose de gratuit pour la ville », de dire Hugo Rossignol.

Les festivaliers seront tout de même servis à souhait. Ils n’auront qu’à débourser pour manger ou boire.

Les gens peuvent s’attendre à quoi pour le Festi-GrÎles 2026? « De la bouffe, beaucoup, beaucoup de bouffe, du barbecue, de la bonne bière avec les micros Saint-Pancrace, Pit Caribou, La Compagnie et la Chasse-Gardée», de répondre M. Rossignol, pour ne nommer qu’une partie des commerçants présents.

La Distillerie Québec North Shore sera de la fête sous le chapiteau avec les gars de Suggar Daddy Bacon.

De son côté, l’organisation vendra des produits Molson, façon pour elle « de faire un peu d’argent ».

Le comité misera aussi sur les dons volontaires des festivaliers, montant qui lui permettra de soutenir les organismes qui prêteront main-forte en bénévolat. Une façon de faire qui a connu du succès lors d’un ribfest en Gaspésie avec une somme autour de 17 000$.

Le dimanche, l’invitation est lancée aux entreprises, mais aussi aux citoyens pour le concours amateur de BBQ, avec les ribs, les lolippop poulet et les hot dog pimpés.

Le coût d’inscription est de 150$ par équipe. Plusieurs prix seront remis aux équipes gagnantes.

« On veut que ça soit friendly. Ça n’a pas besoin d’être des grosses équipes qui sont professionnelles, indique le président. On veut vraiment que ça soit amical, que ça soit le fun. Tu prends une petite bière et tu fais ton barbecue. »

Vent d’optimisme

Le président du Festi-GrÎles se dit optimiste pour le retour de l’événement, après une pause d’un an, en plus de prendre place sur un nouveau site, après avoir occupé l’ancien site culturel de Uashat. Avec les besoins en électricité, le changement de lieu était nécessaire.

« On est très optimiste. À date, avec les plans qu’on a faits, le site va être très rempli avec beaucoup, beaucoup de kiosques. On s’attend à ce que beaucoup de gens se déplacent étant donné que c’est gratuit pour l’accès », mentionne Hugo Rossignol.

Pour l’ensemble du Festi-GrÎles 2026, « on souhaite du beau temps. Beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu. Il n’y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites présentement. Avec le coût de la vie, ça en est une. C’est sûr que tu payes ta bouffe, tu payes tes consommations, mais tu vas pouvoir avoir des spectacles, des jeux gonflables, et une couple d’affaires tout simplement gratuitement. »