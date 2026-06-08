Par Lia Lévesque

Le « Communautaire à boutte » maintient la pression pour faire rehausser le financement des groupes communautaires. Lundi, il adressait symboliquement une « motion de blâme » au gouvernement Fréchette dans le cadre de sa campagne.

Des représentants d’organismes communautaires se sont rendus au bureau de la première ministre Christine Fréchette, sur l’heure du midi à Saint-Constant, pour manifester ainsi leur mécontentement.

Plusieurs groupes communautaires avaient déjà tenu deux semaines de grève, en mars dernier, dans le cadre de cette campagne. Ils avaient également manifesté devant l’Assemblée nationale le 2 avril, puis rencontré des cabinets ministériels le 28 avril.

Mais depuis, ils attendent en vain une réponse favorable à leurs demandes, a affirmé en entrevue lundi Caroline Chartier, co-porte-parole du « Communautaire à boutte ». Ils aimeraient également obtenir une table de négociation pour discuter avec des représentants gouvernementaux d’enjeux touchant le milieu communautaire.