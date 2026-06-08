La Côte-Nord entrevoit un été touristique très achalandé

Par Johannie Gaudreault 1:01 PM - 8 juin 2026
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Tourisme Côte-Nord a donné le coup d’envoi de la saison touristique estivale lors d’un événement de réseautage tenu aux Escoumins, le 4 juin, réunissant plus de 70 acteurs de l’industrie touristique régionale. Sur la photo, on aperçoit le conseil d’administration de Tourisme Côte-Nord. Photo courtoisie

Les premiers visiteurs sont déjà au rendez-vous et les réservations affichent un rythme soutenu. Les acteurs de l’industrie touristique nord-côtière se montrent confiants quant aux perspectives de l’été 2026.

Plus de 70 intervenants du milieu touristique se sont réunis aux Escoumins le 4 juin à l’invitation de Tourisme Côte-Nord afin de marquer le début de la saison estivale. À l’issue de cette rencontre de réseautage, l’organisme régional dresse un portrait optimiste de l’été à venir, alors que plusieurs indicateurs laissent entrevoir une forte affluence sur le territoire.

Selon les échanges tenus avec les entreprises du secteur, les réservations progressent à un bon rythme et les premiers visiteurs sont déjà présents dans la région.

L’engouement pour les destinations axées sur la nature, les grands espaces et les expériences authentiques continue de favoriser la Côte-Nord, qui gagne en popularité auprès des voyageurs québécois, canadiens et étrangers.

Cette attractivité se confirme également à l’international. D’après le rapport Intentions de voyage des Canadiens, des Américains et des Français à l’été 2026, réalisé par Léger, près du tiers des touristes français envisagent de visiter la Côte-Nord au cours de la saison estivale. 

Nouveautés

Pour maintenir cet élan, Tourisme Côte-Nord poursuit plusieurs projets visant à renforcer la promotion et l’accueil des visiteurs. L’organisme amorce notamment la deuxième année de sa campagne « Laissez-vous surprendre » et prévoit le lancement d’un nouveau site Web à l’automne 2026.

De nouvelles collaborations promotionnelles ainsi que l’ajout de matériel promotionnel figurent également au programme.

Sur le terrain, l’offre d’accueil sera bonifiée par l’installation de sept bornes d’information touristique en partenariat avec le ministère du Tourisme, l’ouverture d’un nouveau bureau d’accueil à Sacré-Cœur ainsi que le déploiement d’une collection d’autocollants réalisée avec les six MRC de la région.

Le développement de l’offre touristique demeure aussi une priorité. Plusieurs entreprises ont bénéficié de programmes de financement destinés à soutenir leurs projets, tandis qu’une éventuelle entente sectorielle en développement touristique est actuellement envisagée avec les six MRC de la Côte-Nord.

« Nous sommes vraiment fiers de la place que la Côte-Nord a su se tailler sur la carte touristique. La région est aujourd’hui une destination de choix pour les vacances estivales, et ce n’est pas un hasard. Nos entreprises travaillent fort pour offrir un accueil et des expériences de grande qualité, constamment renouvelées », souligne la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté.

Elle ajoute que la diversité de l’offre demeure l’un des principaux atouts de la région. « Ici, on peut venir plusieurs fois et vivre une expérience différente à chaque séjour. C’est ce qui fait la force de notre territoire. »

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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