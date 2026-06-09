La Côte-Nord s’illustre au Championnat provincial scolaire d’athlétisme

Neuf étudiants-athlètes de la Côte-Nord ont brillé au Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur qui se tenait en fin de semaine à Sherbrooke pour une récolte de douze médailles.

Le Coaster Braxx Maurice, du Centre de services scolaire du Littoral, a une fois de plus fait parler de lui pour le dernier rendez-vous de la saison du RSEQ.

Champion en titre au lancer du disque dans la catégorie benjamin masculin, il a remis ça en décrochant à nouveau l’or pour cette épreuve. Il aussi battu son record personnel, qui était la marque à battre au niveau provincial, avec un lancer de 39,93 m, un peu plus de trois mètres plus loin qu’il y a un an (36,79 m).

Braxx Maurice s’est aussi signalé au lancer du javelot, remportant la médaille d’argent.

Si près de la bannière

Dans le benjamin féminin, les porte-couleurs du Littoral ont contribué à la deuxième place au classement des régions pour la Côte-Nord du côté des filles, qui n’a été devancée aux points que par Québec/Chaudière-Appalaches.

Maelle Jones a d’ailleurs récolté trois médailles, soit l’argent au 80 m et au saut en longueur, ainsi que le bronze au 150 m.

Pour sa part, Charlotte Lemay s’est hissée sur la troisième marche du podium grâce à sa performance au lancer du javelot.

La Côte-Nord compte deux autres médaillées dans le benjamin féminin, soit Eve Bouchard, avec l’argent au lancer du disque, et Florence Girard, avec le bronze au 800 m marche. Ces deux athlètes sont du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Dans le cadet masculin, Olivier Tremblay, du CSS de l’Estuaire, a décroché l’or au lancer du poids. Noah Strickland, du CSS du Littoral, a terminé troisième au 1 500 m, ce qui lui a procuré le bronze.

Sidnie Driscoll, avec l’argent au lancer du poids dans le juvénile féminin, et The Strickland, avec le bronze au 3 000 m marche dans le juvénile masculin, complètent le portrait des médaillés chez les Coasters.

« Une très belle délégation qui, encore cette année, a su se démarquer par de beaux résultats concrets sur le terrain. Le travail en région des intervenants en athlétisme porte fruit », souligne le directeur général du RSEQ Côte-Nord, Éric Boucher.