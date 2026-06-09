La traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout annulée mardi
La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout est annulée toute la journée. Photo Johannie Gaudreault
La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe ses usagers qu’en raison de problèmes techniques, toutes les traversées prévues pour le 9 juin sont annulées.
Les dépôts sur réservations seront remboursés. Aucune précision sur les problèmes techniques n’a été fournie à ce moment.
La direction de la traverse a tenu à s’excuser dans un communiqué des inconvénients causés par cette modification de service, mais, selon elle, la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles.
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