La traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout annulée mardi

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Par Morgane Busson 1:32 PM - 9 juin 2026 Initiative de journalisme local
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La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout est annulée toute la journée. Photo Johannie Gaudreault

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe ses usagers qu’en raison de problèmes techniques, toutes les traversées prévues pour le 9 juin sont annulées. 

Les dépôts sur réservations seront remboursés. Aucune précision sur les problèmes techniques n’a été fournie à ce moment.

La direction de la traverse a tenu à s’excuser dans un communiqué des inconvénients causés par cette modification de service, mais, selon elle, la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles.

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Morgane Busson

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