Le 21 juin sera une journée de fête à Pessamit

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Par Roseline Pelletier 11:05 AM - 9 juin 2026 Initiative de journalisme local
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La fête se déroulera près du centre communautaire Ka Mamuitunanut.  Photo archives

Le Conseil des Innus de Pessamit célébrera en grand la Journée nationale des peuples autochtones qui a lieu le 21 juin.

« Pour nous, c’est une journée de fierté pour notre langue et notre histoire », déclare le coordonnateur aux événements socioculturels de Pessamit et l’un des principaux organisateurs des festivités, Laurent Mckenzie.

Son équipe et lui réfléchissent depuis le mois de mars à cette journée très attendue au sein de la communauté.

« Tout le monde est le bienvenu, les gens des villes avoisinantes aussi. Pour nous, c’est l’occasion de faire découvrir notre culture à tout le monde », insiste-t-il.

Des jeux, des activités et des spectacles de tout genre sont proposés, sans oublier les habituels feux d’artifice en fin de soirée.

Le groupe hommage 3 Vibes fera découvrir l’énergie de la K-pop aux spectateurs, tandis que les chanteurs innus Martin Bacon et Shaushiss Fontaine feront vibrer Pessamit par leurs prestations.

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Roseline Pelletier

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