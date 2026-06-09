Sacré-Coeur : donner du sang en soutien au petit Éthan

À seulement deux ans, Éthan Dufour mène un combat contre une forme rare et agressive de leucémie. Depuis près de six mois, les transfusions sanguines font partie intégrante de ses traitements. Touchée par sa réalité, la communauté de Sacré-Cœur se mobilise derrière lui à travers une collecte de sang qui dépasse déjà les attentes.

En l’espace de quelques mois, le petit Éthan Dufour a déjà reçu une dizaine de transfusions sanguines. Pour ce garçon de deux ans originaire de Sacré-Cœur, les dons de sang ne représentent pas seulement un geste de solidarité : ils sont essentiels à sa survie.

Diagnostiqué le 26 décembre dernier, alors qu’il n’avait que 20 mois, Éthan est atteint d’une leucémie myéloïde aiguë. Depuis, ses parents, Myriam Lévesque et Stéphane Dufour, vivent pratiquement à temps plein au Centre mère-enfant Soleil, une aile du CHUL de Québec, où leur fils reçoit ses traitements de chimiothérapie.

« Quand son système tombe à plat après les traitements, il n’a plus de globules blancs, plus de globules rouges et plus de plaquettes. Les transfusions deviennent alors essentielles », explique sa mère.

À ce jour, le jeune garçon a déjà reçu sept transfusions de globules rouges et six transfusions de plaquettes. Une autre série de transfusions était d’ailleurs prévue au moment de l’entrevue, le 3 juin.

« Nous avons vite compris à quel point les dons de sang avaient un impact. On le voit pour Éthan, mais aussi pour tous les autres enfants qui sont hospitalisés sur l’unité avec lui », souligne Mme Lévesque.

Une mobilisation née du cœur

Au départ, la famille souhaitait simplement sensibiliser les gens à l’importance du don de sang. Puis, des proches et des membres de la communauté ont proposé d’organiser une collecte en soutien à Éthan.

« Des gens voulaient faire une collecte de fonds, mais nous n’étions pas vraiment à l’aise avec cette idée. Quand on nous a parlé d’une collecte de sang, ça rejoignait exactement ce qu’on souhaitait faire », raconte la maman du jeune garçon.

Rapidement, un comité composé de proches, d’amis et de collègues de travail s’est formé pour mettre l’événement sur pied. La collecte se tiendra le 30 juin au gymnase de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

L’objectif initial de 100 donneurs est déjà atteint. Selon les informations fournies par Héma-Québec, 105 personnes étaient inscrites quelques semaines avant l’événement, sur une capacité maximale de 120 rendez-vous. Les gens intéressés à donner peuvent tout de même se présenter sur place le jour de la collecte. Ils pourront donner du sang s’il y a des annulations, par exemple.

Une réalité familiale bouleversée

Depuis le diagnostic, la vie de la famille a complètement changé. Pendant qu’Éthan poursuit ses traitements à Québec, ses frère et sœur, âgés de 8 et 13 ans, demeurent à Sacré-Cœur auprès de la famille élargie.

Lors de la collecte, une boîte de dons sera mise à la disposition des participants afin de soutenir le Fonds Yves Boulianne, un organisme qui accompagne financièrement les familles confrontées à la maladie d’un enfant. La fondation vient également en aide à la famille d’Éthan depuis le début de son parcours.

Malgré les épreuves, la famille reçoit des nouvelles porteuses d’espoir. Dès le premier cycle de chimiothérapie, Éthan a démontré une réponse exceptionnelle aux traitements. Selon sa mère, les médecins ont constaté une réduction de 99,9 % des cellules leucémiques après le premier traitement.

Sa forme de leucémie, qui touche seulement 15 à 20 % des enfants atteints de la maladie, est habituellement associée à un pronostic plus difficile. Or, les analyses ont révélé qu’Éthan ne présentait pas certaines caractéristiques génétiques associées à cette forme de la maladie. Sa réponse spectaculaire à la chimiothérapie a également changé la donne.

« On nous disait au départ qu’il y avait de fortes chances qu’il ait besoin d’une greffe de moelle osseuse. Finalement, sa leucémie répond très bien aux traitements », explique sa mère.

Cette combinaison peu commune fait en sorte qu’Éthan est devenu, selon les mots de sa famille, « l’exception de l’exception ».

Le jeune garçon vient d’ailleurs de compléter son cinquième et dernier cycle de chimiothérapie intensive. Il demeure toutefois hospitalisé en attendant que sa moelle osseuse recommence à produire suffisamment de globules blancs pour le protéger contre les infections.

Soutenus malgré la distance

Même à plusieurs centaines de kilomètres de leur village natal, les parents d’Éthan sentent constamment l’appui de leur communauté. « Tout au long du parcours, les gens nous ont écrit. On a senti la mobilisation très rapidement », affirme Myriam Lévesque, touchée par cette solidarité. « Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir les gens se mobiliser. »

Pour elle, la collecte de sang représente bien plus qu’un geste envers son fils. « C’est une façon de soutenir Éthan, mais aussi tous les autres enfants qui ont besoin de transfusions. Maintenant qu’on vit cette réalité-là, on sait à quel point chaque don peut faire une différence », conclut la maman.