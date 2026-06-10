Baie-Trinité : le DG gagne près de 150 000 $ par année

L’ancien conseiller municipal et citoyen de Baie-Trinité, Roger Beaudin, soulève plusieurs questions concernant le salaire du directeur général de Baie-Trinité. Lorsque toutes ses allocations sont additionnées, l’employé municipal empoche près de 150 000 $ par année.

Roger Beaudin a quitté le conseil municipal en mars, faute de réponses à ses inquiétudes. « J’ai demandé une période de travail sur les dépenses de la municipalité et sur le contrat du directeur général. Je n’ai jamais été capable d’avoir de réponses », déclare-t-il.

Le citoyen soulève alors plusieurs questions, qui restent pour lui sans réponse. C’est pourquoi, après avoir démissionné, il a effectué des demandes d’accès à l’information pour obtenir les documents souhaités.

Pour lui, en premier lieu, le salaire du directeur général semble élevé. Selon les documents obtenus par M. Beaudin, le directeur général de la municipalité, Éric Doyle, reçoit un salaire de base de 105 000 $ par année. Ce montant a été confirmé par l’instance municipale.

Par année, M. Doyle reçoit ensuite plusieurs compensations, comme des allocations pour un véhicule, l’essence, ou encore pour son logement. « En déchiffrant le contrat, on arrive à 146 500 $ pour l’année », cite M. Beaudin.

La Municipalité a confirmé ces chiffres. Le montant peut varier selon les mois, mais les allocations, ajoutées au salaire de base, peuvent arriver autour de 146 000 $ pour l’année complète.

« Qu’est-ce qui justifie son salaire ? », questionne le citoyen impliqué. Notons que Baie-Trinité est une municipalité d’un peu plus de 400 habitants.

« J’ai demandé de voir les dépenses depuis son embauche. J’ai surtout demandé de voir les factures. […] Pour faire payer sa pension et ses dépenses, ça prend un reçu. Je n’ai rien vu de ça », rapporte-t-il.

Un contrat standard

Le maire de Baie-Trinité, Yves Tremblay, soutient de son côté qu’il faut « distinguer le salaire de base des allocations ou remboursements prévus aux conditions de travail ou liés à l’exercice de ses fonctions ».

Il mentionne que le contrat du directeur général est standard. Éric Doyle a été engagé en 2023 et son contrat a été discuté avec les élus en place à l’époque.

« Son allocation pour le logement (à Port-Cartier), c’est 700 $ par mois et pour la voiture pour le travail, c’est 850 $ par mois », précise-t-il.

« La rémunération globale comprend notamment le salaire de base ainsi que certaines allocations et modalités particulières mises en place afin d’assurer la disponibilité, la stabilité et la rétention d’une ressource qualifiée », écrit l’élu par courriel au Manic.

Le maire souligne par ailleurs le bon travail de ce dernier, en plus de mentionner ses tâches connexes. Il soutient que M. Doyle s’occupe non seulement de l’administration municipale, des finances et de la gestion budgétaire, mais aussi de la sécurité civile, des infrastructures municipales, des nombreuses demandes de projets et encore plus.

« Pour une petite municipalité comme Baie-Trinité, ça ne se trouve pas facilement un bon directeur général », déclare Yves Tremblay.

Temps plein

Roger Beaudin a également questionné le fait que le directeur général jongle entre deux emplois, soit celui à Baie-Trinité et un autre à Trois-Rivières. Selon lui, Éric Doyle n’est pas souvent présent à Baie-Trinité.

Yves Tremblay confirme toutefois que le directeur général est engagé à temps plein et qu’il n’a pas d’autre emploi. « Il y a du télétravail et, de ce côté-là, ça va très bien. Je communique avec lui chaque jour, il avance ses dossiers en télétravail », précise-t-il.

« On doit se le dire, à Baie-Trinité, il n’y a pas beaucoup d’endroits à rester. Il reste à Port-Cartier et il voyage pour venir à la Municipalité », ajoute le maire.

Une enquête sur le salaire des DG

En 2022, l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) a réalisé une enquête sur la rémunération globale des directeurs généraux des municipalités.

Selon les données recueillies, par les 97 membres (42 %) qui ont participé à l’enquête, le salaire de base moyen d’un directeur général d’une municipalité ayant un budget inférieur à 5 M$ était de 92 400 $.

Le budget de Baie-Trinité pour l’année 2026 s’élève à 1,9 M$. Une somme de 497 760 $ est prévue pour l’administration générale, les élus et l’administration.