Des étudiantes du Cégep de Baie-Comeau en mission humanitaire au Bénin

Par Johannie Gaudreault 3:33 PM - 10 juin 2026
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Des étudiantes du Cégep de Baie-Comeau ont participé à une mission humanitaire au Bénin. Photo courtoisie

Les étudiantes du programme de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de Baie-Comeau sont revenues le 6 juin d’une mission humanitaire de 10 jours au Bénin, une première initiative de coopération internationale organisée par le programme.

Elles reviennent enrichies d’une expérience humaine et professionnelle marquante. Cette première mission humanitaire leur a permis de mettre leurs compétences au service d’enfants tout en découvrant une réalité culturelle bien différente de la leur.

Accompagnées de leurs enseignantes, elles ont participé à diverses activités éducatives dans des écoles et des orphelinats, mettant à profit les connaissances acquises durant leur formation.

En plus d’animer des activités auprès des enfants, elles ont contribué à des travaux d’aménagement, notamment au réaménagement d’une salle de classe afin d’améliorer les conditions d’apprentissage.

Le séjour a été rendu possible grâce à la collaboration de l’ONG africaine La Rescousse, qui a assuré l’accueil du groupe et la coordination des activités sur place.

Pour plusieurs participantes, cette expérience a laissé une empreinte durable. 

« Ce voyage m’a profondément marquée. J’en ressors grandie et changée. Malgré la pauvreté, la joie est toujours présente dans le cœur des enfants, et c’est une leçon que je n’oublierai jamais », témoigne Allana Taraschini, étudiante en Techniques d’éducation à l’enfance.

« Découvrir leur culture, leurs traditions et leurs paysages à couper le souffle a été une expérience humainement très enrichissante. Cette mission m’a permis de prendre conscience de tout ce que nous avons et de l’importance d’en être reconnaissants », ajoute-t-elle.

L’étudiante Allana Taraschini en compagnie des enfants. Photo courtoisie

Au-delà du travail réalisé sur le terrain, la mission a permis aux participantes de développer leurs compétences professionnelles tout en découvrant de nouvelles réalités sociales et culturelles.

« Nous souhaitions offrir aux étudiantes une expérience formatrice qui dépasse les murs de la classe. Cette mission leur a permis de développer leurs compétences professionnelles, d’élargir leur compréhension des réalités vécues ailleurs dans le monde et de vivre une immersion humaine profondément enrichissante. Nous revenons enrichies par les rencontres, les échanges et les leçons de vie que cette aventure nous a apportés », souligne l’enseignante Vicky Hins.

La réalisation du projet a nécessité plusieurs mois de préparation. Au cours de la dernière année scolaire, les participantes ont organisé diverses activités de financement afin de concrétiser leur voyage. L’initiative a également bénéficié d’un appui financier de 2 000 $ de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau.

L’établissement d’enseignement a tenu à saluer l’engagement des étudiantes et des enseignantes qui ont pris part à cette première mission humanitaire, une expérience qui pourrait inspirer d’autres projets internationaux au sein de l’établissement.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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