Le crime organisé impliqué dans l’incendie d’un véhicule à Moisie

Par Sylvain Turcotte 1:59 PM - 10 juin 2026
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SQ Photo archives

Trois Septiliens, âgés de 29 à 37 ans, ont été arrêtés en lien avec un incendie criminel visant un véhicule mardi soir, à Moisie. Les trois hommes sont connus des services policiers.  

C’est vers 22 h 30 le 9 juin que des policiers ont été appelés à intervenir sur la rue Vénus, dans le secteur de Moisie, à Sept-Îles.

Le véhicule en feu a toutefois pu être éteint par une personne résidente du secteur.

La description fournie du véhicule des suspects a permis aux policiers de localiser les individus dans le secteur du centre-ville de Sept-Îles.

Les trois occupants ont été arrêtés et ils ont été conduits au poste de police, afin d’être interrogés.

« Les suspects sont connus des services policiers. L’enquête tant à démontrer qu’ils seraient liés à des groupes criminalisés associés aux épisodes de violence armée survenus dans la région », indique la SQ.

Les trois hommes devraient comparaître mercredi après-midi, au palais de justice de Sept-Îles, sous divers chefs d’accusation en lien avec cet événement.

Selon nos informations, c’est un cocktail Molotov qui aurait été lancé sous le véhicule. 

Le voisinage ne se sent pas très rassuré par les allées et venues dans ce secteur. Certains songent même à s’équiper de caméra de sécurité. 

« Ce n’est pas rassurant. On sent de l’inquiétude », a confié une personne du secteur au Journal

Sylvain Turcotte

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