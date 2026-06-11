CISSS de la Côte-Nord : les bris de services en forte baisse 

Par Johannie Gaudreault 11:45 AM - 11 juin 2026
Temps de lecture :

Les urgences demeurent fragiles et à risque de bris de services. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Le CISSS de la Côte-Nord rapporte une diminution de 70 % des bris de services comparativement aux années précédentes. Une amélioration notable que la direction attribue à la mobilisation du personnel, même si certains secteurs demeurent fragiles à l’approche de la période estivale.

Lors de son rapport présenté au conseil d’administration d’établissement le 10 juin à Forestville, le président-directeur général Jean-François Miron a souligné les progrès réalisés malgré les difficultés persistantes de recrutement.

« Si on regarde la vue d’ensemble, c’est 70 % de moins de bris de services », a-t-il divulgué.

Cette amélioration survient alors que plusieurs établissements du réseau québécois continuent de composer avec des pénuries de personnel et des enjeux de remplacement.

Selon le dirigeant, le maintien des services repose en grande partie sur la capacité d’adaptation des équipes. « Les gestionnaires et les employés ont redoublé d’efforts pour trouver des façons créatives de maintenir les activités et les services », a-t-il affirmé.

Un été sous surveillance

Questionné sur les risques de ruptures de services durant la saison estivale, Jean-François Miron s’est montré prudent. « Pour le moment, je dois dire non », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il anticipait des fermetures de services.

Il reconnaît toutefois que la situation demeure fragile. « Est-ce que c’est fragile et est-ce qu’on travaille comme des fous ? Oui », a-t-il lancé.

Certains secteurs continuent de susciter des inquiétudes, notamment les soins critiques, les urgences, les services mère-enfant ainsi que certaines professions spécialisées.

Les technologues en radiologie figurent parmi les catégories d’emploi les plus difficiles à recruter actuellement.

Le dirigeant mentionne également que des pénuries dans d’autres professions, comme le travail social, peuvent entraîner des délais supplémentaires pour certains usagers même sans provoquer de bris de services formels.

Miser sur la créativité

Pour expliquer les résultats obtenus, le PDG évoque la grande flexibilité démontrée par les équipes au cours de la dernière année.

Des employés ont accepté d’effectuer des quarts de travail dans d’autres secteurs, tandis que certains services ont été réorganisés temporairement afin de concentrer les ressources sur les besoins les plus urgents.

« Il y a eu plus de mobilité et plus de flexibilité. On est dans des solutions créatives pour se dépanner », explique-t-il.

Malgré les défis qui persistent, Jean-François Miron estime que les efforts consentis permettent actuellement au CISSS de maintenir le cap. « Les gens ont le droit d’avoir des services. On veut les maintenir et on travaille fort pour y arriver », conclut-il.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Des jumelles pour mieux admirer le fleuve au Port de Baie-Comeau

Actualité Sport

Sur les traces des chasseurs de baleines, de Havre-Saint-Pierre à Baie-Comeau

Actualité Économie

Le CISSS de la Côte-Nord retrouve l’équilibre budgétaire après 11 ans

Lire également

Actualité

Des jumelles pour mieux admirer le fleuve au Port de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Sur les traces des chasseurs de baleines, de Havre-Saint-Pierre à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 juin 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours fête des Pères

Se termine le 16 juin 2026 Participer