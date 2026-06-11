Des jumelles pour mieux admirer le fleuve au Port de Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 8:40 AM - 11 juin 2026
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Trois paires de jumelles ont été installées sur le quai du Port de Baie-Comeau afin de permettre aux visiteurs d'observer le fleuve et la faune marine de plus près. Photo Port de Baie-Comeau

Les visiteurs du Port de Baie-Comeau peuvent désormais profiter d’un nouveau point de vue sur le fleuve. 

Trois paires de jumelles ont récemment été installées à différents endroits sur le quai afin d’offrir une expérience d’observation bonifiée.

L’initiative permet notamment d’admirer le paysage, de surveiller le passage de la faune marine ou simplement d’apprécier l’horizon sous un nouvel angle.

« Que ce soit pour observer le fleuve, repérer la vie marine ou admirer le panorama, ces installations permettent de découvrir le secteur autrement », souligne l’organisation.

D’ailleurs, les utilisateurs peuvent ajuster la netteté grâce à une molette située sous les jumelles afin d’obtenir une vue plus précise.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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