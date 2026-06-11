Des jumelles pour mieux admirer le fleuve au Port de Baie-Comeau

Les visiteurs du Port de Baie-Comeau peuvent désormais profiter d’un nouveau point de vue sur le fleuve.

Trois paires de jumelles ont récemment été installées à différents endroits sur le quai afin d’offrir une expérience d’observation bonifiée.

L’initiative permet notamment d’admirer le paysage, de surveiller le passage de la faune marine ou simplement d’apprécier l’horizon sous un nouvel angle.

« Que ce soit pour observer le fleuve, repérer la vie marine ou admirer le panorama, ces installations permettent de découvrir le secteur autrement », souligne l’organisation.

D’ailleurs, les utilisateurs peuvent ajuster la netteté grâce à une molette située sous les jumelles afin d’obtenir une vue plus précise.