Sur les traces des chasseurs de baleines, de Havre-Saint-Pierre à Baie-Comeau

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Par Nadia Dorval 5:00 AM - 11 juin 2026
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Les rameurs de l’expédition Indianoak en 2017, dans les eaux de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Photo courtoisie

Des pagayeurs basques navigueront en traînière dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, dans le cadre d’une expédition d’environ 400 km, entre Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau.

L’expédition Indinoak aura lieu juillet 2027. La première a eu lieu il y a 23 ans. Elle rassemble des rameurs d’Ibaialde, une association culturelle et sportive d’Anglet, aux Pays basques. Pendant environ deux semaines, ils suivent les traces de leurs ancêtres : des pêcheurs basques qui chassaient la baleine, il y a plus de 500 ans, dans l’estuaire du Saint-Laurent. Leur histoire est encore bien présente. Pensons aux noms de deux des îles septiliennes : la Grande et la Petite Basque.

L’embarcation utilisée s’appelle une traînière. C’est une embarcation de pêche traditionnelle basque. En bois à l’origine, celle que les 13 rameurs utiliseront en 2027 est maintenant en fibre de carbone.

« C’est un bateau très léger en fait, parce qu’il fait 200 kg (…) il faut y aller gentiment. Il faut savoir marcher dedans, et après, ça demande quand même une technique un peu spécifique par rapport à tirer du bâton. Nous, pour ce qui est de la traversée, on se prépare, on est aux entraînements là, maintenant », dit Rafael Zulaika Ruiz, coordonnateur de la logistique et des communications pour l’Expédition Indianoak 2027.

En plus des 13 rameurs, l’équipage est composé d’un barreur et de sept autres rameurs, qui prendront le relais de certains membres de l’équipage à mi-chemin de l’aventure.

Rafael Zulaika Riuz, coordonnateur à la logistique et aux communications pour l’Indianoak 2027. Photo Nadia Dorval

Rafael Zulaika Ruiz faisait partie de l’expédition en 2003. Il était de passage, la semaine dernière, dans quelques municipalités et villages entre Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau. Il a fait du repérage et rencontré de futurs partenaires pour l’expédition à venir.

« Je suis parti de Havre-Saint-Pierre. J’ai vu la municipalité, j’ai vu des guides interprètes de la réserve de l’Archipel-de-Mingan de Parcs Canada. J’ai vu les sauveteurs de mer, parce que la sécurité c’est important pour nous. J’ai discuté avec différentes personnes (…) », dit M. Ruiz.

Son but est de développer des liens avec des gens, afin d’organiser des activités de partage culturel durant la douzaine d’escales que fera le groupe en juillet 2027. Des petits spectacles de musique traditionnelle basque, des ateliers culinaires, de même que des activités éducatives pour les enfants sont dans les cartons. L’organisation espère pouvoir offrir un carnet de bord interactif, où il sera possible d’y voir des photos, des vidéos, lire des récits, consulter des cartes et des contenus pédagogiques en lien avec l’expédition.

En tout, une douzaine d’escales sont prévues entre autres à Havre-Saint-Pierre, Mingan, Rivière Saint-Jean, Rivière-au-Tonnerre, Sept-Îles, Port-Cartier, et Baie-Comeau.

Pour Rafael Zulaika Ruiz, l’Expédition Indianoak 2027 est une belle occasion de se rassembler et de partager ensemble.

« Il ne faut pas nous voir comme un groupe de sportifs vacanciers qui se payent leur voyage sur la Côte-Nord et puis qui vont envisager de faire ce défi sportif. Il y a surtout cette logique de partage et de faire ensemble. Et donc, on va à la recherche de communautés, de municipalités, d’entités qui souhaitent, qui voient ça d’un bon œil, et disent tiens, ça nous fait de la nouveauté », dit M. Ruiz.

D’ici la tenue de l’événement, l’équipage va continuer à s’entraîner, en augmentant la cadence au fur et à mesure que la date de l’expédition approchera. Il est possible de suivre l’aventure sur la page Facebook de Indianoak — ibaialde.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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