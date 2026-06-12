350 000 $ pour prévenir la criminalité sur la Côte-Nord

Deux organismes de la Côte-Nord bénéficieront d’un soutien financier totalisant 350 000 $ via le Programme québécois de lutte contre la criminalité. L’objectif est de mieux protéger les personnes vulnérables et à prévenir les parcours liés à la criminalité.

L’aide financière sera versée à Lumière Boréale–CALACS Baie-Comeau, qui recevra 100 000 $, ainsi qu’à Équijustice Côte-Nord Est, qui bénéficiera d’un montant de 250 000 $.

L’annonce a été faite le 11 juin par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que par l’adjoint gouvernemental au ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque, Yves Montigny, au nom du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière.

Les sommes sont accordées par le Programme québécois de lutte contre la criminalité (PQLC), qui soutient des projets visant notamment à contrer les violences faites aux femmes et aux mineurs, la criminalité liée aux groupes criminels ainsi que la cybercriminalité.

Selon le gouvernement, ces investissements permettront notamment de renforcer l’accompagnement des victimes de violence conjugale, de soutenir les interventions auprès des jeunes vulnérables afin de prévenir leur adhésion à des groupes criminels et de développer des outils de prévention contre les fraudes visant les personnes aînées.

« On ne fait pas de compromis avec la sécurité de nos communautés. Je sais à quel point les organisations policières et communautaires sont mobilisées au quotidien pour faire en sorte que nos quartiers et nos villes du Québec demeurent des endroits où il fait bon vivre », a déclaré Ian Lafrenière.

Le ministre a également insisté sur l’importance d’agir en amont des problèmes. « Il faut intervenir à la base, pour prévenir les violences faites aux femmes et aux jeunes, prévenir leur adhésion à des groupes criminels ou à des parcours délinquants et s’assurer que nos aînés, qui ont bâti le Québec, peuvent être mieux outillés pour faire face aux cyberfraudes. »

Pour sa part, Yves Montigny a souligné que la prévention constitue un élément essentiel de la lutte contre la criminalité. « C’est dans cette optique que ce programme finance les initiatives d’organismes de la Côte-Nord, qui s’investissent activement dans la prévention des violences envers les femmes et les jeunes. »

Kateri Champagne Jourdain a quant à elle mis l’accent sur l’investissement accordé à Équijustice Côte-Nord Est.

« Grâce à un investissement de 250 000 $ pour Équijustice Côte-Nord Est, on pose un geste concret pour mieux protéger nos jeunes et leur offrir de meilleures perspectives d’avenir. Investir dans la prévention, c’est agir tôt pour éviter que des jeunes vulnérables soient entraînés dans des situations à risque », a-t-elle affirmé.

À l’échelle du Québec, 58 initiatives sont soutenues dans le cadre du Programme québécois de lutte contre la criminalité. Les investissements consentis dans les trois axes du programme totalisent près de 89,8 millions de dollars et appuient 215 projets partout dans la province.