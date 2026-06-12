Baie-Comeau : l’école Leventoux récompensée par la CNESST 

L’école Leventoux de Baie-Comeau figure parmi les établissements scolaires récompensés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en marge de la cinquième édition du programme Kinga, prévention jeunesse.

L’établissement nord-côtier reçoit un prix régional de 2 000 $ qui servira à soutenir la réalisation d’activités pédagogiques liées à la prévention ainsi qu’à la promotion des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

La remise des prix a été annoncée le 11 juin par la CNESST. Au total, 18 écoles primaires et secondaires, soit une dans chacune des régions du Québec, ont été récompensées pour leur participation aux activités du programme.

À l’échelle provinciale, cinq établissements se sont également distingués en recevant chacun un prix national de 5 000 $. Les écoles primaires de Saint-Alphonse, Sainte-Catherine-de-Sienne, Jeanne-De Chantal, Despins et Saint-Bruno figurent parmi les lauréates.

Une participation en forte croissance

Le programme Kinga a connu une importante progression au cours de l’année scolaire 2025-2026. Selon la CNESST, 5 514 inscriptions ont été enregistrées dans les écoles préscolaires, primaires et secondaires du Québec, une hausse d’environ 25 % comparativement à l’année précédente.

Au total, plus de 101 000 jeunes provenant de 993 établissements scolaires ont pris part aux différentes activités proposées dans le cadre du programme.

Afin de soutenir la mise en œuvre des projets, les membres du personnel scolaire ont également bénéficié d’une aide financière de 300 $ par inscription.

Sensibiliser les jeunes dès l’école

La CNESST rappelle que le programme Kinga a été créé dans le but de sensibiliser les jeunes aux comportements sécuritaires dès leur parcours scolaire.

« Pour faire de la prévention une valeur partagée par tous les Québécois et toutes les Québécoises, il est important de sensibiliser les jeunes à l’adoption de comportements sécuritaires dès leur entrée à l’école », souligne l’organisme.

Destiné aux élèves de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire, le programme propose des activités pédagogiques clés en main permettant d’aborder de façon ludique les notions liées aux lois appliquées par la CNESST. L’initiative vise également à favoriser le développement des connaissances ainsi que des compétences personnelles et sociales des jeunes.

Grâce à sa participation au programme, l’école Leventoux pourra poursuivre ses activités de sensibilisation et renforcer la culture de prévention auprès de ses élèves.