Le CISSS réduit de moitié son recours à la main-d’œuvre indépendante

Le CISSS de la Côte-Nord affirme avoir franchi une étape importante dans sa stratégie visant à réduire sa dépendance à la main-d’œuvre indépendante. En un an, l’établissement a diminué de 55 % le recours au personnel d’agences, tout en maintenant les services à la population.

Lors de la séance publique du conseil d’administration d’établissement tenue à Forestville le 10 juin, le président-directeur général Jean-François Miron a dressé un bilan qu’il qualifie d’encourageant en matière de ressources humaines.

Selon les données présentées, le nombre de travailleurs issus de la main-d’œuvre indépendante est passé d’environ 450 au début de l’exercice à un peu plus de 220 aujourd’hui.

« La main-d’œuvre indépendante est en diminution constante depuis la dernière année », a souligné M. Miron lors d’un échange avec les médias après la séance.

Cette baisse s’inscrit dans l’objectif gouvernemental visant à mettre fin progressivement au recours aux agences privées dans le réseau de la santé.

Parallèlement, le CISSS a augmenté le nombre de membres de ses équipes volantes, qui sont passées d’environ 144 à plus de 240 personnes au cours de la même période.

Toutefois, le PDG insiste sur le fait que les travailleurs d’agences n’ont pas simplement été remplacés un pour un.

« On remarque que les équipes volantes ont augmenté, mais vraiment pas autant que la main-d’œuvre indépendante a diminué », a-t-il expliqué.

Le recrutement demeure également positif. L’établissement a enregistré 638 embauches au cours de la dernière année, comparativement à 603 départs, ce qui lui permet de maintenir un bilan favorable malgré les difficultés persistantes de recrutement.

Des défis qui demeurent

Malgré ces progrès, le CISSS reconnaît que l’objectif d’éliminer complètement la main-d’œuvre indépendante représente encore un défi important.

Jean-François Miron rappelle que plusieurs professions spécialisées recherchées sur la Côte-Nord ne sont pas formées dans la région, obligeant l’établissement à recruter à l’extérieur.

« Pourquoi la Côte-Nord alors qu’ailleurs ils ont des postes? C’est toujours cet élément-là qui fait que c’est difficile », résume-t-il.

Le dirigeant affirme néanmoins que toutes les options continuent d’être analysées afin de maintenir les services à la population. « Mon obligation est à l’endroit de la population. Ce que je veux, c’est qu’il y ait des services et que ce soit sans impact pour eux », insiste-t-il.

Saluer le personnel en place

Au-delà des chiffres, le PDG souhaite mettre en lumière le travail du personnel déjà présent sur le territoire.

« On parle beaucoup de la main-d’œuvre indépendante, mais pourquoi on ne parle pas des 3 700 employés qui sont ici, qui restent sur la Côte-Nord et qui s’investissent tous les jours? », a-t-il lancé.

Selon lui, les efforts déployés par les équipes du CISSS ont largement contribué aux résultats observés au cours de la dernière année, tant sur le plan des ressources humaines que sur celui du maintien des services.