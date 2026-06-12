Les Hippocampes de Baie-Comeau : une saison marquée par les succès et la croissance

Le Club de natation artistique Les Hippocampes de Baie-Comeau a terminé sa saison 2025-2026 sur une note positive avec deux présences remarquées aux championnats provinciaux et un gala annuel rassembleur qui a mis en lumière les progrès de ses athlètes de tous âges.

La fin de saison s’est conclue du 29 au 31 mai alors que les nageuses de la catégorie 11-12 ans ont représenté le club au Championnat provincial des 12 ans et moins, présenté à Terrebonne. Les jeunes athlètes y ont livré des performances qui reflètent les efforts investis tout au long de l’année.

Quelques semaines auparavant, les membres du groupe jeunesse, âgées de 13 à 16 ans, avaient également fait bonne figure lors du Championnat provincial Jeunesse tenu à Saint-Eustache les 15 et 16 mai. Selon le club, elles y ont offert leurs meilleures prestations de la saison, témoignant de leur progression au fil des mois.

Le mois de mai a également été marqué par la tenue du gala annuel des Hippocampes. Cet événement a permis aux athlètes, des tout-petits de 4 ans jusqu’aux nageurs adultes, de présenter devant leurs proches les habiletés développées au cours de l’année.

« Un moment rassembleur qui a permis de célébrer la passion, la persévérance et les progrès de chacun », souligne l’organisation.

Une cinquantaine d’athlètes

Le club compte actuellement une cinquantaine d’athlètes encadrés par une équipe de 18 entraîneurs.

Selon les dirigeants, la saison 2025-2026 confirme le dynamisme de l’organisation, qui mise sur un environnement inclusif et accessible pour initier les jeunes à la natation artistique tout en favorisant le développement de leurs compétences aquatiques.

Déjà, les responsables tournent leur attention vers la prochaine saison. Le club souhaite accroître sa visibilité et accueillir de nouveaux adeptes en 2026-2027.

Que ce soit pour apprendre à nager, découvrir la natation artistique ou poursuivre un parcours compétitif, Les Hippocampes entendent continuer d’offrir un milieu où se côtoient discipline, créativité et esprit d’équipe.

Les inscriptions pour la prochaine saison seront lancées au cours de l’été. Les familles intéressées sont invitées à suivre les communications du club afin d’obtenir les détails concernant l’ouverture des inscriptions.