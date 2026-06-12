Parc Jean-Noël-Tessier et Hy2gen : Michel Desbiens presse le gouvernement

Par Karianne Nepton-Philippe 11:00 AM - 12 juin 2026
Temps de lecture :

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le temps file et les vacances estivales approchent, mais pas question d’attendre après l’été pour faire avancer un dossier prioritaire pour le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens. Il demande au gouvernement du Québec du financement pour le parc Jean-Noël-Tessier, et ce, le plus tôt possible. 

« Le parc Jean-Noël-Tessier et Hy2gen, c’est une priorité pour Baie-Comeau. J’ai mis ce dossier-là de l’avant. On aimerait vraiment être sécurisé avec le financement avant les vacances estivales », lance Michel Desbiens, au retour de deux séjours à Québec pour rencontrer plusieurs ministres. 

Il a tout d’abord échangé avec le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Bernard Drainville. Son objectif était de lui faire comprendre l’importance de l’aide du gouvernement dans l’avancement des projets industriels de Baie-Comeau. 

« Je voulais que M. Drainville comprenne pourquoi c’est important qu’on obtienne le financement rapidement pour pouvoir passer à la prochaine étape pour le parc Jean-Noël-Tessier. […] J’ai voulu m’assurer d’avoir des nouvelles avant la grosse période estivale pour qu’on puisse avancer », soutient le maire, au lendemain d’une rencontre avec Hy2gen et les fonctionnaires du ministère de l’Économie.

« Il faut comprendre que les deux sont attachés ensemble. Il faut que la Ville puisse arriver dans le bon temps lors de la construction de l’usine de Hy2gen », poursuit-il. Un financement est nécessaire pour la Ville dans le développement du parc éco-industriel, notamment pour la voie de service et pour l’eau brute. 

Enjeux régionaux

Le maire a aussi rencontré la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, avec le préfet de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay, au sujet de la scierie des Outardes. 

« Depuis le mois de janvier qu’on travaille le dossier avec les élus de la région pour trouver comment faire la foresterie différemment sur la Côte-Nord. On a mentionné nos opinions sur le sujet », déclare-t-il. 

Ensuite, accompagné d’élus nord-côtiers et de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, M. Desbiens a pris part aux discussions sur les infrastructures municipales avec le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin. « Toutefois, avant d’avoir des nouvelles de quelles façons nous pourrons financer ça dans le futur, on devra attendre le prochain gouvernement », conclut-il. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Éducation Santé

Baie-Comeau : l’école Leventoux récompensée par la CNESST 

Actualité

Serpent de roches à Baie-Comeau : Marilène Gill honore Hugo Jobin

Actualité Santé

Le CISSS Côte-Nord réduit de moitié son recours à la main-d’œuvre indépendante

Lire également

Actualité Éducation Santé

Baie-Comeau : l’école Leventoux récompensée par la CNESST 

Consulter la nouvelle
Actualité

Serpent de roches à Baie-Comeau : Marilène Gill honore Hugo Jobin

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 juin 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours fête des Pères

Se termine le 16 juin 2026 Participer