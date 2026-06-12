Parc Jean-Noël-Tessier et Hy2gen : Michel Desbiens presse le gouvernement

Le temps file et les vacances estivales approchent, mais pas question d’attendre après l’été pour faire avancer un dossier prioritaire pour le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens. Il demande au gouvernement du Québec du financement pour le parc Jean-Noël-Tessier, et ce, le plus tôt possible.

« Le parc Jean-Noël-Tessier et Hy2gen, c’est une priorité pour Baie-Comeau. J’ai mis ce dossier-là de l’avant. On aimerait vraiment être sécurisé avec le financement avant les vacances estivales », lance Michel Desbiens, au retour de deux séjours à Québec pour rencontrer plusieurs ministres.

Il a tout d’abord échangé avec le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Bernard Drainville. Son objectif était de lui faire comprendre l’importance de l’aide du gouvernement dans l’avancement des projets industriels de Baie-Comeau.

« Je voulais que M. Drainville comprenne pourquoi c’est important qu’on obtienne le financement rapidement pour pouvoir passer à la prochaine étape pour le parc Jean-Noël-Tessier. […] J’ai voulu m’assurer d’avoir des nouvelles avant la grosse période estivale pour qu’on puisse avancer », soutient le maire, au lendemain d’une rencontre avec Hy2gen et les fonctionnaires du ministère de l’Économie.

« Il faut comprendre que les deux sont attachés ensemble. Il faut que la Ville puisse arriver dans le bon temps lors de la construction de l’usine de Hy2gen », poursuit-il. Un financement est nécessaire pour la Ville dans le développement du parc éco-industriel, notamment pour la voie de service et pour l’eau brute.

Enjeux régionaux

Le maire a aussi rencontré la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, avec le préfet de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay, au sujet de la scierie des Outardes.

« Depuis le mois de janvier qu’on travaille le dossier avec les élus de la région pour trouver comment faire la foresterie différemment sur la Côte-Nord. On a mentionné nos opinions sur le sujet », déclare-t-il.

Ensuite, accompagné d’élus nord-côtiers et de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, M. Desbiens a pris part aux discussions sur les infrastructures municipales avec le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin. « Toutefois, avant d’avoir des nouvelles de quelles façons nous pourrons financer ça dans le futur, on devra attendre le prochain gouvernement », conclut-il.