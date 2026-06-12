Respecter le code vestimentaire à l’école : pas toujours facile

Une vingtaine d’élèves de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont dû changer de vêtements pour assister à leurs cours jeudi matin. Pourquoi? Ils ne respectaient pas le code vestimentaire en vigueur dans l’établissement.

La direction de la polyvalente avait prévenu qu’elle appliquerait plus rigoureusement le code vestimentaire à la suite de plusieurs débordements observés au cours des dernières semaines.

Selon le Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE), les élèves concernés ont été dirigés vers l’administration à leur arrivée à l’école. Plusieurs avaient déjà des vêtements de rechange dans leur casier, tandis que d’autres ont utilisé des vêtements provenant de la friperie de l’école. Quelques-uns ont choisi de retourner à la maison pour se changer.

L’intervention du 11 juin ne s’est toutefois pas faite sans avertissement. La direction avait préalablement informé les élèves qu’une surveillance accrue serait effectuée en raison d’un relâchement observé dans le respect du règlement. Des rappels avaient notamment été diffusés à l’intercom ainsi que sur la page Facebook de l’école.

Le code vestimentaire prévoit notamment que les shorts doivent couvrir minimalement la mi-cuisse. Les règles concernant les camisoles varient légèrement d’un établissement à l’autre, mais demeurent également encadrées.

Des parents questionnent les règles

L’événement a néanmoins suscité des réactions chez certains parents. Parmi eux, Valérie Gagnon, de Baie-Comeau, affirme que sa fille Alice figurait parmi les élèves interpellés. « Ma fille m’a appelé en pleurs pour que je vienne la chercher », raconte-t-elle encore dans tous ses états.

La mère soutient que sa famille avait pourtant tenté de respecter les exigences de l’école. Elle estime qu’il devient difficile de trouver en magasin des pantalons courts répondant aux critères demandés.

Selon elle, d’autres parents jugent également les règles sévères. Les jeunes concernés n’étaient pas vêtus de façon provocante et plusieurs garçons auraient aussi été visés par les interventions, rapporte la Baie-Comoise. « Il n’y avait rien de vulgaire ou d’indécent et je pense que je suis une personne qui a du jugement. »

Mme Gagnon souligne également que l’achat de nouveaux vêtements représente une dépense importante pour des familles, alors qu’il ne reste que quelques semaines à l’année scolaire.

« Les frais qu’ils nous demandent de débourser pour des bermudas que les jeunes vont probablement même pas mettre parce qu’ils ne les aimeront pas, à 5 jours de la fin de l’année, c’est exagéré », déclare-t-elle au Manic.

Certains élèves n’ont pas pu retourner à la maison pour se changer puisque leurs parents étaient au travail. « Ils étaient encore dehors quand je suis revenue porter Alice », témoigne Valérie Gagnon.

Ces trois adolescentes ont été retournées à la maison en raison de la longueur de leur pantalon. Photo courtoisie

Une politique adoptée par chaque école

Le Centre de services scolaire rappelle toutefois que les codes vestimentaires sont déterminés localement par chaque établissement scolaire à la suite de consultations menées auprès des élèves, du personnel et des parents.

À la polyvalente des Baies, le code vestimentaire a d’ailleurs été assoupli il y a moins de deux ans à la suite d’une démarche impliquant notamment le gouvernement étudiant.

« Des membres du personnel faisaient également partie de la démarche. Toutes les écoles font ce genre d’exercice régulièrement, mais il est difficile d’avoir un parfait consensus, même à l’intérieur d’une équipe-école », fait savoir la directrice générale du CSSE, Nadine Desrosiers.

Le CSSE soutient que les règles actuellement en vigueur sont comparables, voire plus permissives, que celles observées dans plusieurs autres écoles québécoises.

« Il faut garder à l’esprit que nous sommes un milieu d’éducation et que des encadrements doivent être établis », mentionne Mme Desrosiers.

Selon le Centre de services scolaire, ces règles visent notamment à favoriser le respect entre les élèves et le personnel, tout en préparant les jeunes aux exigences vestimentaires qu’ils pourraient retrouver plus tard dans le milieu du travail.

« Il y a également l’aspect d’hygiène qui entre en ligne de compte lorsque certains vêtements sont trop courts en période de grandeur chaleur », ajoute la directrice générale.

Pour les responsables scolaires, les interventions liées au code vestimentaire demeurent plus fréquentes lors du retour des températures chaudes, particulièrement en ce qui concerne la longueur des culottes courtes.

Malgré cela, le CSSE affirme qu’il est rare que des élèves soient finalement retournés à la maison pour non-respect du règlement.

Une seule école du CSS de l’Estuaire impose le demi-uniforme. Il s’agit de la polyvalente des Berges aux Bergeronnes. Même si ça évite beaucoup de gestion en lien avec le code vestimentaire, il demeure un enjeu avec la longueur des pantalons courts.

« D’ailleurs, en collaboration avec le gouvernement étudiant, cette école accorde aux élèves une journée par mois sans le demi-uniforme et inévitablement, le nombre d’interventions liées au code vestimentaire se multiplie lors de ces journées », divulgue Nadine Desrosiers.