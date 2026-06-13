Ironman 70.3 aux États-Unis : un Sacré-Cœurois sur le podium

L’athlète de Sacré-Cœur Fabrice Paquet a terminé sur le podium lors de son dernier demi-Ironman le 7 juin au Massachusetts. Fort de sa performance, il se remet à l’entraînement pour sa prochaine grosse compétition qui aura lieu à Ottawa le 2 août.

Fabrice Paquet a lâché les chevaux lors de son dernier Ironman 70.3 Western Massachusetts.

Il a terminé en 4e place sur 53 dans sa catégorie et s’est classé en 113e place sur un total de 1 290 coureurs qui participaient à l’événement.

À peine revenu dans son Sacré-Cœur natal, il reprend son entraînement avec plus de détermination que jamais.

« Je n’ai pas le choix », confie-t-il avec bonne humeur lors de son entrevue avec le Journal.

« Habituellement, je me laissais une semaine vraiment mollo après les compétitions. Cette fois-ci, je recommence tout de suite mes blocs d’entraînement », ajoute l’athlète.

Une des meilleures

L’athlète a connu des périodes d’incertitudes ponctuées de blessures entre 2024 et 2025.

Toutefois, après une 21e place dans sa catégorie en novembre 2025, lors du Ironman en Floride, il s’est remis graduellement aux entraînements.

« En avril, j’ai commencé à introduire un peu d’intensité dans mes courses à pied quand mon bloc d’entraînement de vélo se terminait », explique-t-il.

« Je n’étais pas sûr à 100 % que ma course à pied allait être solide, mais finalement ça a super bien été durant l’épreuve », complète Fabrice Paquet.

Ce dernier mentionne qu’il n’a pas manqué d’énergie ni eu de crampes durant la compétition et que tout s’est déroulé comme sur des roulettes.

« Comme on dit, j’avais des jambes en or. C’était une vraiment bonne journée pour ma course et, en frais de sensation de course, c’est une de mes meilleures compétitions que j’ai faites », déclare l’athlète.

Fabrice Paquet a terminé en 4e place dans sa catégorie lors de son dernier Ironman. Photo courtoisie

Pas de nage, pas de problème

Le fonctionnement normal de la compétition a été quelque peu chamboulé par les conditions météo de la fin de semaine.

Des orages ont vite fait de brouiller l’eau de la rivière Connecticut où les athlètes devaient faire la partie nage de l’épreuve.

« Ça a vraiment altéré la qualité de l’eau. Ils ont pris la décision le dimanche matin d’enlever la partie nage de la compétition pour la santé et la sécurité des athlètes », révèle Fabrice Paquet.

L’athlète n’a pas été dérangé plus qu’il faut par cette nouvelle de dernière minute, mais a risqué d’être embêté par un départ tardif.

Parti près de 45 minutes plus tard que prévu, il n’a toutefois pas manqué d’énergie ni de motivation. Même qu’il en a gagné après un tour de course.

« Quand j’ai commencé la deuxième boucle, je me suis rendu compte que je pouvais courir pas mal plus vite que ce que j’avais couru sur la première boucle et j’ai ouvert la machine », raconte l’athlète.

Partie remise pour les championnats

Comme quelques fois par le passé, sa performance lui aurait assuré une place de qualification aux championnats mondiaux d’Ironman.

Toutefois ceux-ci se passaient à Nice en France et ça commençait à gratter le fond de portefeuille du Sacré-Cœurois.

« Ce n’est pas que ça ne m’aurait pas tenté d’y aller, mais on a d’autres priorités. On a des enfants qui sont aux études et on veut se concentrer sur ça », dit-il.

Celui-ci a plutôt les yeux rivés sur Ottawa, où il vise le top 10. « Ça regarde bien pour Ottawa. Si je n’ai pas de blessures d’ici là, je suis pas mal confiant que ça va bien aller », termine Fabrice Paquet.