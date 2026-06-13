Martin Vachon est prêt à s’amuser à Baie-Comeau

« On se rappelle toujours du premier. Donc, j’ai voulu être le premier », lance l’humoriste Martin Vachon, porte-parole de la première édition du festival Vague de rires. Celui qui a rapidement été séduit par l’idée de ce festival d’humour croit que les Nord-Côtiers « méritent » un tel happening.

Martin Vachon ouvrira le bal le 18 juin à 19 h sous le chapiteau à la Place du festival, au parc des Pionniers. Il offrira 90 % de son plus récent one-man-show Ahh Caramel, en plus de saupoudrer quelques-uns de ses numéros hors-série et même du nouveau matériel.

« Mélange de nouveau, vieux et classique… un best of ! […] Venez voir votre porte-parole en spectacle », s’exclame-t-il.

L’humoriste arrive à peine à contenir son excitation en entrevue avec Le Manic, un vendredi matin, café à la main. Il n’y a rien de tel comme un festival d’humour selon lui pour s’amuser.

« Aller voir un show d’humour, c’est le fun, mais dans un festival, c’est autre chose. Il y a de l’effervescence, il se passe de quoi en ville. En plus, les gens sont fiers de montrer leur région », souligne Martin Vachon.

En plus de qualifier la proposition du festival de « solide », il en parle comme un « get together » qu’il ne faut pas manquer.

« Moi, je m’en viens m’amuser. […] Les gens doivent comprendre à quel point les humoristes on est content d’aller dans des festivals comme ça. On donne des shows, on s’amuse, on va peut-être crasher le show de quelqu’un d’autre. Il y a peut-être des surprises qui vont se produire, tout peut arriver dans un festival », s’exclame Martin Vachon.

Retrouver la Côte-Nord

La seule visite de Martin Vachon sur la Côte-Nord remonte à trop longtemps, dit-il. « C’était avec le spectacle Ma première fois. […] Je n’étais pas allé avec mon premier one-man-show. J’y voyais donc une occasion idéale de présenter mon deuxième dans ce festival. »

Il confie même faire le roadtrip avec un de ses meilleurs amis, originaire de Baie-Comeau.

« Un de mes meilleurs amis, que j’ai rencontré à l’école de théâtre, vient de Baie-Comeau. Ça fait 25 ans qu’on se connaît et qu’on est censé aller à Baie-Comeau ensemble et c’est là que ça se passe. Il a pris congé pour faire la route avec moi », mentionne-t-il.

À la recherche des meilleurs spots

Tant qu’à venir durant plusieurs journées, le porte-parole du festival a lancé un bon vieil appel à tous aux gens de Baie-Comeau. Dans une vidéo, il demande quoi faire, quoi visiter, où manger ainsi que les beaux endroits à visiter.

En quelques instants, la section des commentaires s’est mise à se remplir. « Je n’ai pas encore eu le temps de tous les lire. J’en ai vu quelques-uns et il y en a encore qui se rajoutent. Je veux prendre mon temps pour tous les lire. Évidemment, je ne pourrai pas tout faire, mais je veux aller visiter », dévoile-t-il.

« Il n’est pas top tard pour venir m’écrire pour me proposer des choses », ajoute-t-il ensuite.

Encourager le festival

Quel est l’ingrédient secret pour un festival d’humour réussi ? Pour Martin Vachon, « ça prend du public ».

« Venez encourager le festival. Si vous voulez que ça revienne et qu’on bâtisse de quoi […] il faut créer un buzz. Nous, on a tous hâte de venir et si c’est cool et que les gens viennent et sont de bonne humeur, le mot va se passer pour les prochaines fois », conclut-il.