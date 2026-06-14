Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras sacré athlète junior de l’année

Après avoir connu la meilleure saison de sa carrière, le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras a été nommé athlète junior de l’année lors du Gala Judo Québec.

Le judoka originaire de Baie-Comeau a reçu cet honneur le 6 juin à Laval, à l’occasion du Gala Judo Québec, qui récompense annuellement les athlètes, entraîneurs et bénévoles s’étant démarqués au cours de la dernière année. Une reconnaissance qui vient couronner une saison marquée par plusieurs succès sur les tatamis canadiens.

« J’étais très heureux parce que cela signifie que mes efforts sont reconnus, que mes accomplissements sont vus et appréciés », a confié le judoka au journal Le Manic.

Pour l’athlète, cette distinction représente bien plus qu’un simple trophée. Elle vient confirmer les progrès réalisés au cours d’une saison qu’il qualifie lui-même de la meilleure de sa carrière.

« Ça clôt très bien mon année. C’est la meilleure saison que j’ai connue jusqu’à présent et j’en suis très fier », ajoute-t-il.

Une deuxième nomination

Il s’agissait de la deuxième nomination de Vincent Roberge-Poitras dans le cadre du Gala Judo Québec. Il avait auparavant été finaliste au titre d’athlète cadet de l’année il y a trois ans, sans toutefois repartir avec les grands honneurs.

Cette fois, le Baie-Comois a vu son parcours être récompensé par le milieu du judo québécois.

Derrière ce succès, le judoka tient également à souligner l’importance de son entourage. Présent au gala aux côtés de sa mère, il reconnaît le rôle essentiel joué par sa famille dans son parcours sportif.

« Ma famille est mon plus grand soutien dans ma carrière », mentionne-t-il.

Cette distinction s’ajoute à une liste grandissante d’accomplissements pour l’athlète nord-côtier, qui poursuit sa progression parmi l’élite canadienne du judo, et ce, dans de nombreux pays.