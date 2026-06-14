Parc industriel Jean-Noël-Tessier : des projets en ébullition pour de nouveaux revenus 

Dans une optique de diversification économique et de création de richesse, la Ville de Baie-Comeau cherche à attirer et à implanter de nouvelles entreprises et industries sur son territoire. Pour ce faire, elle a identifié, il y a quelques années, un terrain de jeu au fort potentiel de développement : le parc industriel Jean-Noël-Tessier.

Pour le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, la raison derrière ce grand développement est simple. “ La Ville de Baie-Comeau a perdu 6 millions de dollars en revenus, dans les dernières années ”, a-t-il déclaré à maintes reprises, depuis son entrée en poste.

Parmi les grandes pertes de revenus de la Ville, notons la fermeture de l’ancienne papetière, un coup dur pour l’économie locale. Depuis, Norderra a fait son arrivée sur le site. Toutefois, le développement ne s’arrête pas là : plusieurs terrains sont prêts à accueillir les promoteurs dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier.

Hy2gen et CanAqua

L’entreprise Hy2gen et le groupe CanAqua sont les deux premières à avoir choisi Baie-Comeau pour leurs projets respectifs.

De son côté, Hy2gen avance pas à pas vers la concrétisation de son projet Courant dans le parc industriel, soit la construction d’une usine d’ammoniac et d’une usine de nitrate d’ammonium.

Alors que 2026 est une année importante pour l’avancement du projet, avec les études d’avant-projet détaillées et l’évaluation environnementale, les dirigeants de l’entreprise multiplient les rencontres avec les acteurs économiques concernés et la population, depuis le début de l’année.

Le début de la production est prévu pour 2030 et à terme, Hy2gen va créer 300 emplois permanents directs, sans compter les emplois indirects, en plus d’atteindre jusqu’à 1 200 emplois durant la phase de construction.

Ensuite, en septembre 2025, le Groupe CanAqua a dévoilé son intention de s’installer dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, pour un projet d’aquaculture.

L’entreprise évoque un début des travaux d’ici la fin de l’année. Durant la construction, près d’une centaine d’emplois devraient être générés. Elle prévoit une première récolte à l’été 2028, pour une pleine production à l’été 2029.

Investissements et préparation

La Ville de Baie-Comeau a investi 2 658 346 $ dans le projet de développement du parc industriel Jean-Noël-Tessier depuis 2022. De ce montant, elle a obtenu 1 538 046 $ en subvention.

“ L’intérêt des promoteurs est réel envers notre site. Pour qu’il soit accueillant et attractif, nous devons mettre les investissements nécessaires qui rapporteront à la Ville ”, souligne le maire Michel Desbiens.

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Un long processus de préparation est en marche depuis les dernières années. On peut penser aux travaux d’analyse de sol et des eaux souterraines, la réfection du poste de pompage La Chasse, ou encore, à la construction d’une conduite d’eau brute entre le lac La Chasse et le parc industriel.

De plus, la Ville vient d’annoncer la construction d’une nouvelle rue dans le parc Jean-Noël-Tessier, afin d’y prolonger les services municipaux et le réseau électrique.

Cette nouvelle rue, située entre la route 389 et le lac Petit Bras, sera nécessaire pour offrir un accès direct au futur site de Hy2gen. La Ville de Baie-Comeau voit aussi plus grand. Cette rue, qui fera environ deux kilomètres de long, pourra également desservir les potentielles futures installations industrielles.

La Ville de Baie-Comeau mentionne que “ d’autres promoteurs sont intéressés par le parc industriel Jean-Noël-Tessier ” et que “ des annonces pourraient se faire prochainement ”.

Créer un écoparc

En plus d’y amener davantage d’activités industrielles et économiques, la Ville de Baie-Comeau parle de créer un écoparc, un espace de vie chaleureux pour les travailleurs, mais aussi, pour la population.

On parle entre autres de pistes cyclables et d’espaces verts. Dans cette optique, elle entame une série de consultations ciblées ainsi que pour le public. Elle veut entendre les préoccupations, les questionnements et les suggestions des citoyens.

Moteur économique

“ Nos citoyens nous demandent d’améliorer des choses en ville, d’avoir des nouveaux services et de nouvelles activités. Pour avoir de nouveaux revenus, il faut que les entreprises puissent s’installer quelque part ”, lance le maire.

Avec les projets déjà annoncés, et ce qui se trame en arrière-scène, la Ville de Baie-Comeau espère faire du parc industriel Jean-Noël-Tessier un moteur économique. La Ville réitère que, de son côté, “ le travail nécessaire ” est réalisé, afin de donner tous les bons outils aux promoteurs qui souhaitent s’installer sur le site.