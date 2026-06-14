Travaux sur deux ponts à Baie-Comeau : circulation perturbée dès lundi

Les automobilistes circulant sur la route 138 à Baie-Comeau devront prévoir quelques ralentissements du 15 au 18 juin en raison de travaux de planage et d’asphaltage aux approches des ponts Émile-Laurence et Lachasse.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable réalisera ces interventions entre lundi et jeudi, de 7 h à 18 h. Des entraves variables seront mises en place uniquement pendant les périodes de travaux.

Sur le pont Émile-Laurence, la circulation se fera en alternance, tandis qu’elle sera réduite à une seule voie sur le pont Lachasse. Les travaux pourraient avoir lieu sur l’un ou l’autre des sites, ou simultanément sur les deux structures.

Le ministère précise que les entraves seront temporaires et présentes seulement lors des interventions prévues. Les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence à l’approche des zones de chantier et à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements.

Comme pour tout chantier routier, l’échéancier demeure tributaire des conditions météorologiques et des contraintes opérationnelles. Les travaux pourraient ainsi être reportés, prolongés ou annulés au besoin.

Les citoyens peuvent consulter Québec 511 afin d’obtenir les plus récentes informations concernant les entraves routières et l’état du réseau. L’application mobile Québec 511 permet également de recevoir des notifications en temps réel sur les conditions de circulation.