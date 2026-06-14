Une publication collaborative pour les 20 ans de la RBMU

La Région de biosphère Manicouagan-Uapishka aura 20 ans en 2027 et entend souligner cet anniversaire avec une publication de qualité, à mi-chemin entre le magazine et le bel objet de style « coffee table book ».

Il ne s’agit pas de la première publication menée à bien par l’organisation.

« Ce projet-là est une continuité des projets éditoriaux que nous avons déjà réalisés comme l’Atlas de la RMBMU, notre bande dessinée jeunesse, le livre L’œil du Québec », résume Eve Ferguson, directrice des communications à la RBMU.

L’équipe souhaite s’inspirer de la facture visuelle du magazine Beside pour son nouveau projet.

« C’est magnifique, le contenant comme le contenu, et on est bien emballé de pouvoir s’éclater avec un contenu qui pourra aller de l’essai à la bande dessinée, en passant par des articles plus journalistiques, par exemple », renchérit Mme Ferguson.

Le magazine sera conçu « dans un esprit collectif ». « On veut faire contribuer les jeunes, les journalistes, les visionnaires, les auteurs, les citoyens lambda. Une belle collaboration se dessine avec les institutions scolaires pour que les jeunes, dans certains cours, aient un travail noté qui pourrait se retrouver dans le magazine suite à une sélection par un jury, par exemple », s’enthousiasme-t-elle.

Des enseignants ont déjà manifesté leur intérêt à utiliser le contenu du magazine dans certains de leurs cours.

« Plein de profs veulent l’utiliser comme outil pédagogique, susciter une réflexion critique et on est bien fier de ces collaborations-là. »

Le magazine s’articulera autour des thèmes proches de la mission de la RBMU : la biodiversité, le climat, la recherche, les savoir-faire autochtones, la nordicité, l’appartenance…

« Le fils d’Ariane du projet ? Créer des ponts. Entre les jeunes et les moins jeunes, les savoirs traditionnels et scientifiques, l’histoire et le présent », explique Mme Ferguson.

La MRC Manicouagan versera 100 000 $ pour le projet tandis que la Fondation Alcoa contribuera « de façon significative ». « C’est un partenaire majeur du projet », indique Mme Ferguson sans vouloir quantifier cette contribution. Le coût total du projet n’est pas encore connu.

Le magazine sera imprimé à 4 000 exemplaires et devrait être prêt à l’automne 2027, juste à temps pour le 20e anniversaire de l’organisation.

« C’est un projet de longue haleine, qui s’étalera sur 18 mois. On y travaille déjà depuis deux ans », ajoute-t-elle.

Les textes seront en français et en anglais et certains passages seront traduits en innu-aimun. On aura accès à des contenus audio via un code QR.

« C’est un beau projet bonbon qui va servir de carte de visite du territoire comme nos anciens ouvrages, de cadeau pour faire découvrir la richesse de la région aux gens d’ici comme aux visiteurs », se réjouit Eve Ferguson.

Envie d’y contribuer ? Demeurer vigilant, car un appel à contribution public sera lancé.

« Le titre de travail est Récits d’horizon, projet éditorial collectif, mais on est encore en idéation. On souhaite que les personnes intéressées puissent soumettre un texte, une photo, une production de leur cru. Il y aura des appels à contribution plus ciblés également », conclut la directrice des communications de la RBMU.