Baie-Comeau enregistre un surplus de 8,3 M$

La ViIle de Baie-Comeau termine l’année 2025 avec un surplus de 8,3 M$, ce qui est une hausse par rapport à l’année précédente alors que le surplus s’élevait à 7,1 M$.

Les états financiers de la Ville de Baie-Comeau ont été présentés lors du conseil municipal du 15 juin.

« Un surplus de cette ampleur peut étonner », lance le maire Michel Desbiens. « Rappelons-nous que chaque année, certains revenus supplémentaires demeurent difficiles à prévoir lors de l’élaboration du budget, alors que nous maintenons en parallèle une gestion rigoureuse des dépenses. »

Ce dernier soutient que même si cela permet à Baie-Comeau de « demeurer en bonne position financière », il y a toujours un défi de trouver des revenus suffisants à long terme.

« Plusieurs éléments expliquent ce surplus. Tout d’abord, on a nos revenus de taxation qui sont plus élevés de 500 000 $ en raison de la révision de valeur de certains immeubles, suite à des constructions majeures, comme Toyota, le dépanneur Sprint et IGA », explique la trésorière de la Ville de Baie-Comeau, Jeanie Caron.

Revenus et dépenses

Les revenus de fonctionnement de la Ville s’élèvent à 101,6 M$. Ceux-ci sont 1,2 M$ plus élevés que ce qui était budgété. Parmi les éléments qui expliquent ce gain, le réseau électrique municipal a généré un profit net de 3,3 M$.

Ensuite, des subventions diverses totalisant 800 000 $ ont été confirmées, dont une subvention de 400 000 $ pour le parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier.

Les nouveaux branchements au réseau électrique, les activités culturelles et sportives font aussi partie des éléments expliquant la hausse.

De plus, la vente de l’ancienne papetière à Norderra a permis à la Ville a d’amasser 900 000 $ supplémentaire. « Nous estimons nos revenus, tout en demeurant prudents face à ceux qui ne sont pas garantis. Lorsqu’ils se réalisent, ils représentent un gain additionnel », affirme Michel Desbiens.

Baie-Comeau enregistre aussi des revenus d’investissement de 2,3 M$.

La Ville a aussi moins dépensé en 2025. Les dépenses municipales réelles ont été 6,4 M$ plus bas que ce qui a été prévu au budget.

« Depuis plusieurs années, nous demandons aux services municipaux de fonctionner avec une enveloppe budgétaire stable pour leurs opérations. Ils gèrent leurs dépenses de façon efficace et efficiente. Cependant, comme pour les revenus, certaines économies dans les dépenses qui ne peuvent pas être planifiées d’avance », précise M. Desbiens.

La Ville indique avoir fait des économies de 500 000 $ d’économies dans le déneigement, la machinerie, les parcs et les espaces verts.

Il y a cependant eu des dépassements de coûts dans deux secteurs, soit la sécurité publique ainsi que les loisirs et la culture.

Surplus cumulé

Au début de l’année 2025, le solde du surplus accumulé était de 19,1 M$. Jeanie Caron mentionne l’entrée en fonction des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (OMHS).

Cette nouvelle norme comptable oblige la Ville à réserver un montant de 3,8 M$ pour l’enlèvement futur de matériaux dangereux, comme l’amiante ou la peinture au plomb.

« C’est une norme qui est applicable depuis 2023. Considérant qu’elle était applicable depuis 2023, on devait retraiter nos états financiers antérieurs pour venir considérer l’application de cette nouvelle norme comptable là », précise-t-elle.

Un montant de 6,9 M$ sera ensuite utilisé pour équilibrer le budget 2026, ce qui élève le surplus cumulé à 17,3 M$.

« Avec la mise à jour du surplus cumulé, notre stratégie sera légèrement adaptée. Ainsi, nous sécuriserons les deux prochains budgets tout en augmentant le fonds de roulement afin de réaliser plusieurs projets. Nous croyons qu’elle assure un bon équilibre tout en inspirant confiance à la population », déclare le maire.

Dette

Au 31 décembre 2025, la dette totale de la Ville de Baie-Comeau est de 77,2 M$, tandis que la dette à la charge des citoyens s’élevait à 58,9 M$.

En 2024, la dette totale était de 78,9 M$ et la dette à la charge des citoyens s’élevait à 58,2 M$.

« Le ratio de subventions que nous recevons par rapport à notre endettement à long terme demeure très favorable », soutient le maire. « Nous devons poursuivre dans cette voie en recherchant activement des subventions avant de concrétiser nos projets, tout en ayant en tête la capacité de payer de nos citoyens », conclut-il.