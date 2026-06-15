Bilan de session : Montigny insiste sur la loi concernant les violences conjugales

Pour le député de René-Lévesque, Yves Montigny, la lutte à la violence ainsi que les enjeux des droits des femmes et de leur protection ont marqué la session parlementaire qui vient de se terminer à Québec. Le projet de loi « Gabie Renaud » en est un bon exemple, dit-il.

Yves Montigny souligne que la fin de cette session a été marquée par l’adoption, le 11 juin, du projet de loi n° 4 (Loi Gabie Renaud).

Cette législation permettra aux femmes d’obtenir des renseignements confidentiels sur les antécédents de violence de leur partenaire intime.

« Comme personne, la défense des droits des femmes dans une région comme la nôtre, où le taux de maltraitance envers les enfants et la violence envers les femmes est élevé, c’est vraiment important », déclare Yves Montigny.

« Par exemple, les roches que j’ai reçues, c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur », poursuit le député, tenant dans ses mains le panier de roches peintes qui lui a été donné par les groupes de femmes de la Côte-Nord dans les dernières semaines.

Ces roches, rappelons-le, font référence aux fémicides survenus au Québec.

« Ce qu’elles ont fait, c’est une bonne démarche, une bonne formule de sensibilisation d’un élu », mentionne le député, sensible à la mobilisation pour contrer les violences faites aux femmes.

Lutte contre la violence

« Ce n’est pas la seule mesure qu’on a mise en place. On a de l’argent acheminé régulièrement pour lutter contre la violence. Parfois, ce sont des effectifs policiers qui sont additionnés », enchaine Yves Montigny, concernant les enjeux de violence de façon plus globale.

Il se réjouit du dépôt du projet de loi n° 23, une refonte de la loi P-38 sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger.

En élargissant le critère d’intervention d’un danger grave et immédiat à une situation où il existe un danger, le député nord-côtier croit que « Québec donne de meilleurs leviers pour accompagner les personnes à risque et protéger les citoyens ».

Pour les régions

Au cœur des priorités du député figurait la défense de la représentativité des régions. Pour Yves Montigny, la mise sur place du Conseil des régions, par Christine Fréchette, est un pas dans la bonne direction.

Il mentionne aussi, dans son bilan, la transition entre le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) pour une meilleure régionalisation de l’immigration.

Parmi les dossiers locaux, le député de René-Lévesque indique travailler sur le financement du parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier à Baie-Comeau, l’avancement du projet d’AquaBoreal à Baie-Trinité et du dossier de la traverse entre Forestville et Rimouski.