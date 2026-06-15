Classe Pamishkatau-Biosphère : la nature, liant d’exception

Après plusieurs mois de préparation, une trentaine d’élèves de secondaire 5 des écoles secondaires Serge-Bouchard (Baie-Comeau) et Uashkaikan (Pessamit) ont pris la route de la Station Uapishka. Pour la première fois en quatre ans, la Classe Pamishkatau-Biosphère réunissait en territoire élèves allochtones et autochtones, une étape symbolique traduite par le nom de l’initiative qui inclura désormais le mot innu pamishkatau : « voyageons ensemble ».

Du 5 au 7 juin derniers, les jeunes ont pu s’immerger dans l’écosystème unique des monts Uapishka et d’en apprendre plus sur ceux et celles qui séjournaient sur ce territoire plus grand que nature.

« J’ai été vraiment impressionnée de vivre le trajet de la route 389, de découvrir l’immensité dépaysante de la nature alors qu’on est encore en Manicouagan, et surtout de constater la résilience et la persévérance des Innus qui arpentaient ce territoire année après année à la marche et en canot. Une belle découverte qui m’a fait réaliser l’importance de protéger ce lieu unique rempli d’histoires ! », a d’ailleurs commenté une jeune participante, Ariane Ouellet.

Les jeunes ont, notamment, effectué une randonnée d’une durée de 7 heures jusqu’au sommet du mont Harfang où ils ont eu la chance de vivre une cérémonie innue.

Ils ont également pu participer à un inventaire de végétation et à un échantillonnage d’eau du lac du cratère Manicouagan. La langue innue a été à l’honneur lors d’une activité de maillage autochtone-non autochtone, animée par Tourisme Pessamit.

« Ce séjour nous a permis de nous connecter à la nature, à notre culture, et les uns aux autres, autochtones et allochtones. Un souvenir de dépassement de soi, de partage et de fierté », a commenté pour sa part Jocelyne Bacon, accompagnatrice du groupe et professionnelle de l’école secondaire Uashkaikan.

Un atelier participatif sur les changements climatiques a permis de créer un « pont concret avec la démarche d’élaboration du Plan climat Manicouagan ».

L’observation des étoiles dans cet environnement exempt de pollution lumineuse a été un moment fort de ce séjour ancré dans le Nitassinan, une belle façon de clore le parcours scolaire des jeunes.

« Les réflexions que les finissant·es nous ont partagées tout au long du séjour nous ont vraiment touchés. Comme enseignant, c’est le plus beau cadeau qu’on pouvait nous offrir », estime Frédéric Bénichou, accompagnateur du groupe et professeur de sciences à l’école secondaire Serge-Bouchard.

Cette édition a été financée en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de financement des objectifs de développement durable et par le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.