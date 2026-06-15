Des travaux sur les glissières de sécurité ralentiront la circulation à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault , Johannie Gaudreault jgaudreault@journalhcn.com 6:48 PM - 15 juin 2026
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Le remplacement de glissières de sécurité occasionnera un ralentissement de la circulation. Photo Johannie Gaudreault

Les automobilistes qui circulent sur la route 138 à Baie-Comeau devront prévoir quelques ralentissements les 16 et 17 juin en raison de travaux de remplacement et de réparation des glissières de sécurité dans le secteur Marquette.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à des interventions entre le pont Lachasse et l’avenue Babin, un secteur névralgique de la circulation dans la municipalité.

Les travaux entraîneront une entrave mobile et la circulation se fera en alternance uniquement lorsque les équipes seront à l’œuvre.

La bretelle de virage à droite en direction du secteur ouest est également visée par les travaux. Celle-ci pourra être fermée temporairement pour de courtes périodes. Durant ces fermetures, les automobilistes devront poursuivre leur trajet jusqu’au feu de circulation afin d’effectuer leur virage.

Le ministère précise que les interventions pourraient être reportées, prolongées ou annulées en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements et à consulter les mises à jour concernant les entraves routières par l’entremise de Québec 511. L’application mobile du service permet également de recevoir des notifications en temps réel sur l’état du réseau routier.

Pour obtenir davantage d’information, la population peut communiquer avec le ministère en composant le 511 ou en consultant les ressources en ligne du gouvernement du Québec.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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