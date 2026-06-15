Incendie au bureau de la Protection de la jeunesse de Pakua Shipi
Un incendie suspect fait rage au bureau de la Protection de la jeunesse de Pakua Shipi, lundi soir.
L’incendie a été rapporté par le Corps de police de Pakua Shipi, aux environs de 20h30.
Les pompiers tentaient de maîtriser les flammes. Une heure plus tard, il a été demandé à la population de limiter l’utilisation de l’eau au maximum, dans le but de permettre aux pompiers d’en avoir suffisamment pour combattre l’incendie.
« Le niveau d’eau dans les réservoirs municipaux est actuellement d’environ un mètre. Votre collaboration est grandement appréciée », a fait savoir le service public.
Le site de l’incendie est traité comme une scène de crime, ont précisé les autorités. Un périmètre de sécurité a été mis en place.
« Nous demandons à la population de ne pas se rendre sur les lieux et de respecter les consignes des intervenants », a indiqué la police locale. « Toute personne détenant de l’information pertinente est invitée à communiquer avec les policiers. »